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Posted 20 сентября, 16:22

Published 20 сентября, 16:22

Modified 21 сентября, 04:49

Updated 21 сентября, 04:49

Стройка школы в Затоне заглохла

Стройка школы в Затоне заглохла

20 сентября 2024, 16:22
Фото: 1MI
Горячо ожидаемую Уфой школу прекратили строить, следует из заявления Управления капстроительства городской администрации, сообщает в пятницу, 20 сентября, издание Ufa1.

Речь идёт о многострадальном среднеобразовательном учреждении в ЖК Novaland. Ещё на этапе заселения квартирантов людям пообещали строительство школы в перспективе нескольких лет. Первые дедлайны были установлены на 2022 год, однако сроки открытия каждый раз срывались — к началу 2024-2025 учебного года школа по-прежнему не готова.

Власти же в сентябре смогли только лишний раз резюмировать о том, что здание «стоит» и в ближайшее время свои двери для учеников, скорее всего, не откроет.

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Ранее Mkset сообщал о том, что на сложившуюся вокруг школы ситуацию обратили внимание следователи и прокуратура — уголовное дело было заведено в августе 2024 года. Местный активист Альберт Рахматуллин, освещавший скандал, уже тогда поставил под сомнение возможность смещения ситуация с мёртвой точки через усилия правоохранителей.

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