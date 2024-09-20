Стройка школы в Затоне заглохла

Posted 20 сентября, 16:22
Published 20 сентября, 16:22
Modified 21 сентября, 04:49
Updated 21 сентября, 04:49
Речь идёт о многострадальном среднеобразовательном учреждении в ЖК Novaland. Ещё на этапе заселения квартирантов людям пообещали строительство школы в перспективе нескольких лет. Первые дедлайны были установлены на 2022 год, однако сроки открытия каждый раз срывались — к началу 2024-2025 учебного года школа по-прежнему не готова.
Власти же в сентябре смогли только лишний раз резюмировать о том, что здание «стоит» и в ближайшее время свои двери для учеников, скорее всего, не откроет.
Ранее Mkset сообщал о том, что на сложившуюся вокруг школы ситуацию обратили внимание следователи и прокуратура — уголовное дело было заведено в августе 2024 года. Местный активист Альберт Рахматуллин, освещавший скандал, уже тогда поставил под сомнение возможность смещения ситуация с мёртвой точки через усилия правоохранителей.