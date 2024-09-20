Стройка школы в Затоне заглохла

Речь идёт о многострадальном среднеобразовательном учреждении в ЖК Novaland. Ещё на этапе заселения квартирантов людям пообещали строительство школы в перспективе нескольких лет. Первые дедлайны были установлены на 2022 год, однако сроки открытия каждый раз срывались — к началу 2024-2025 учебного года школа по-прежнему не готова.