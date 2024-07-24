mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Шакшинский мост откроют по графику

Шакшинский мост откроют по графику

24 июля 2024, 06:08
Фото: Газизьян Ахмедьянов/Telegram
Уфимцы с нетерпением ждут открытия Шакшинского моста, закрытого на ремонт с 9 июля, мэрия прокомментировала главный вопрос дня в городе.

Согласно официальной информации, частичное движение по мосту планируется открыть 24 июля в 23:00. Однако, по словам чиновников, будет действовать ограничение скорости до 20 километров в час, а также работает камера фиксации нарушений. Некоторые пользователи социальных сетей утверждают, что открытие может произойти раньше, если строители завершат работы досрочно.

Однако, администрация города опровергает эти слухи, утверждая, что работы по ремонту моста идут по графику.

— Идем в графике (перекрытие с 9 июля по 24 июля 23:00). Когда откроют движение автомобилей, то официальная информация сразу будет размещена на ресурсах муниципалитета, — комментируют в администрации Уфы.

Таким образом, ожидать досрочного открытия Шакшинского моста пока не приходится.

Читайте также:
Как кайфануть от поездки из Шакши в УфуШакшинский мост закроют на месяц после открытияШакшинский мост готов на 50%
#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Башкортостан#Ремонт#Новости Башкирии#Новости Уфы#Открытие#Шакшинский мост#Администрация города#Ограничение скорости#Ремонт Шакшинского моста#График
Подпишитесь
Путин подписал важный указ по Башкирии
Вчера, 06:33
Особняк матери чиновника в Уфе поставили на госохрану
Вчера, 07:24
В Уфе запустят импортозамещенную «Ласточку»
Вчера, 07:37
Хозяйка Wildberries ездила в Башкирию с мыслями о разводе
Вчера, 18:45
VIP-гость разгромил ночной клуб в Башкирии
Вчера, 09:25
Назад в 90-е: проверьте, насколько хорошо вы помните эпоху перемен!
Вчера, 10:17