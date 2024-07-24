Шакшинский мост откроют по графику

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Согласно официальной информации, частичное движение по мосту планируется открыть 24 июля в 23:00. Однако, по словам чиновников, будет действовать ограничение скорости до 20 километров в час, а также работает камера фиксации нарушений. Некоторые пользователи социальных сетей утверждают, что открытие может произойти раньше, если строители завершат работы досрочно.
Однако, администрация города опровергает эти слухи, утверждая, что работы по ремонту моста идут по графику.
— Идем в графике (перекрытие с 9 июля по 24 июля 23:00). Когда откроют движение автомобилей, то официальная информация сразу будет размещена на ресурсах муниципалитета, — комментируют в администрации Уфы.
Таким образом, ожидать досрочного открытия Шакшинского моста пока не приходится.