Шакшинский мост откроют по графику

Согласно официальной информации, частичное движение по мосту планируется открыть 24 июля в 23:00. Однако, по словам чиновников, будет действовать ограничение скорости до 20 километров в час, а также работает камера фиксации нарушений. Некоторые пользователи социальных сетей утверждают, что открытие может произойти раньше, если строители завершат работы досрочно.