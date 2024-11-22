Шакшинский мост уфимцам подарят под Новый год

Posted 22 ноября, 15:31
Published 22 ноября, 15:31
Modified 22 ноября, 18:23
Updated 22 ноября, 18:23
Напомним, мост над рекой Уфой, известный также как Шакшинский мост, в очередной раз закрыли для проведения нового этапа работ в октябре 2024 года. Власти пообещали запустить мост ровно в полночь на воскресенье, 24 ноября. Между тем открыты будут, как и прежде, лишь две полосы проезжей части — по одной в каждую сторону. Полный же запуск чиновники планируют на 25 декабря 2024 года.
По словам Кулешова, к 22 ноября готовность объекта, по оценкам властей, составляет около 89%. При этом до конца 2024 будут завершены не все работы — на следующий год рабочим оставят установку освещения, дорожных камер и «ливнёвки».
Ранее Mkset сообщал о том, что уфимцы забеспокоились из-за информации о переносе открытия Шакшинского моста на самый конец ноября, однако власти эти слова опровергли.