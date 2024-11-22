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Posted 22 ноября, 15:31

Published 22 ноября, 15:31

Modified 22 ноября, 18:23

Updated 22 ноября, 18:23

Шакшинский мост в Уфе откроют в конце 2024 года

Шакшинский мост уфимцам подарят под Новый год

22 ноября 2024, 15:31
Фото: мэрия Уфы.

Шакшинский мост в Уфе откроют в конце 2024 года

Власти башкирской столицы отчитались о ходе реконструкции путепровода через реку-тёзку города — когда будет готова переправа, рассказал замначальника местного Управления по ремонту дорог Евгений Кулешов в пятницу, 22 ноября.

Напомним, мост над рекой Уфой, известный также как Шакшинский мост, в очередной раз закрыли для проведения нового этапа работ в октябре 2024 года. Власти пообещали запустить мост ровно в полночь на воскресенье, 24 ноября. Между тем открыты будут, как и прежде, лишь две полосы проезжей части — по одной в каждую сторону. Полный же запуск чиновники планируют на 25 декабря 2024 года.

По словам Кулешова, к 22 ноября готовность объекта, по оценкам властей, составляет около 89%. При этом до конца 2024 будут завершены не все работы — на следующий год рабочим оставят установку освещения, дорожных камер и «ливнёвки».

Власти Башкирии опровергли перенос открытия Шакшинского моста
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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимцы забеспокоились из-за информации о переносе открытия Шакшинского моста на самый конец ноября, однако власти эти слова опровергли.

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