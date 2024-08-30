Открытие колоннады в Уфе перенесли

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Колоннада, копия знаменитой конструкции на набережной Махаджиров в Сухуме, должна стать важным символом дружбы между Башкортостаном и Абхазией.
Важным направлением сотрудничества является туризм. В 2023 году стартовал проект «Башкирско-абхазское долголетие», который уже успел зарекомендовать себя среди населения обеих Республик. Ожидается запуск прямого рейса между Уфой и Абхазией после открытия Сухумского аэропорта — это станет стимулом для развития туристических программ.
Кроме того, растет взаимная торговля: башкортостанские рынки наполняются абхазскими винами и фруктами. Предприятия Башкортостана активно работают на абхазском рынке, что способствует развитию экономического сотрудничества.
Не стоит забывать и о том, что в этом году исполнилось 30 лет Договору о дружбе и сотрудничестве между Республикой Башкортостан и Республикой Абхазия.
Как отметил Радий Хабиров: «Мы ждем с нетерпением октября для открытия!». Колоннада станет еще одной точкой притяжения для жителей Уфы и туристов из других регионов страны.