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Открытие колоннады в Уфе перенесли

Открытие колоннады в Уфе перенесли

30 августа 2024, 13:47
Фото: Радий Хабиров
Ожидаемое событие — открытие колоннады в Уфе, которое изначально планировалось на конец августа 2024 года, перенесено, сообщает глава Башкирии Радий Хабиров.

Колоннада, копия знаменитой конструкции на набережной Махаджиров в Сухуме, должна стать важным символом дружбы между Башкортостаном и Абхазией.

Важным направлением сотрудничества является туризм. В 2023 году стартовал проект «Башкирско-абхазское долголетие», который уже успел зарекомендовать себя среди населения обеих Республик. Ожидается запуск прямого рейса между Уфой и Абхазией после открытия Сухумского аэропорта — это станет стимулом для развития туристических программ.

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Кроме того, растет взаимная торговля: башкортостанские рынки наполняются абхазскими винами и фруктами. Предприятия Башкортостана активно работают на абхазском рынке, что способствует развитию экономического сотрудничества.

Не стоит забывать и о том, что в этом году исполнилось 30 лет Договору о дружбе и сотрудничестве между Республикой Башкортостан и Республикой Абхазия.

Как отметил Радий Хабиров: «Мы ждем с нетерпением октября для открытия!». Колоннада станет еще одной точкой притяжения для жителей Уфы и туристов из других регионов страны.

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