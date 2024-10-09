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Posted 9 октября, 05:21

Published 9 октября, 05:21

Modified 9 октября, 07:18

Updated 9 октября, 07:18

Названа дата открытия колоннады в Уфе

Названа дата открытия колоннады в Уфе

9 октября 2024, 05:21
Фото: tg/Ufa_rb
Сюжет
Радий Хабиров
На Набережной Белой откроется новая колоннада, ставшая символом дружбы между Башкортостаном и Абхазией, сообщает в среду, 9 октября, «UTV».

Строительство уфимской колоннады началось 11 октября 2023 года, когда первый камень заложили глава Башкирии Радий Хабиров и президент Абхазии Аслан Бжания. Как стало известно, официальное открытие пройдет 10 октября 2024 года. Изначально мероприятие планировалось на конец августа 2024 года, но сроки были изменены.

Колоннада в Уфе — это копия оригинала, построенного в 1949 году на берегу Чёрного моря, став символом города Сухуми. Радий Хабиров ранее отметил, что «обновленные речные ворота» станут яркой достопримечательностью, подчеркивающей исторические связи двух народов.

По словам президента Абхазии, новая колоннада в Уфе стала «великолепным местом притяжения не только для уфимцев, но и для всего региона».

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