Названа дата открытия колоннады в Уфе

Строительство уфимской колоннады началось 11 октября 2023 года, когда первый камень заложили глава Башкирии Радий Хабиров и президент Абхазии Аслан Бжания. Как стало известно, официальное открытие пройдет 10 октября 2024 года. Изначально мероприятие планировалось на конец августа 2024 года, но сроки были изменены.