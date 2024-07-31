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Published Сегодня, 16:09

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Updated Сегодня, 16:11

В Уфе возводят новую достопримечательность

В Уфе возводят новую достопримечательность

31 июля 2024, 16:09
Фото: Администрация Уфы
В Уфе почти завершено строительство уникальной колоннады, которая станет символом дружбы между Башкортостаном и Абхазией, сообщает администрация Уфы.

Колоннада, копия аналогичного сооружения на черноморской набережной в Сухуми, возводится на набережной реки Белой. В ее основание камень был заложен в октябре 2023 года, при участии Главы Башкортостана Радия Хабирова и Президента Абхазии Аслана Бжании.

— Это уникальный проект, подобных идей в других регионах на сегодняшний день не реализовывалось, — отметил зам.начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Уфы Эмиль Мамлиев.
Фото: Администрация Уфы

Все конструктивные элементы колоннады воспроизводились по макетам, полученным с применением лазерного 3D-сканирования оригинальной колоннады в Сухуми.

— Сам камень — «родом» из Киргизии. Там же все элементы выточены на станках, затем мастерами вручную проработан рисунок. Высота сооружения вместе с куполами и шпилями — порядка 13 метров, — рассказал технический директор ООО «Инженерный центр „ПТК-Системы“ Рустем Ахметов.

Архитекторы позаботились о том, чтобы колоннада гармонично вписывалась в облик набережной реки Белой. Символично и то, что через дорогу от нее находится монумент, знаменующий дружбу русского и башкирского народов.

• Открытие колоннады запланировано к празднованию 450 летия Уфы.

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