В Уфе возводят новую достопримечательность

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Колоннада, копия аналогичного сооружения на черноморской набережной в Сухуми, возводится на набережной реки Белой. В ее основание камень был заложен в октябре 2023 года, при участии Главы Башкортостана Радия Хабирова и Президента Абхазии Аслана Бжании.
— Это уникальный проект, подобных идей в других регионах на сегодняшний день не реализовывалось, — отметил зам.начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Уфы Эмиль Мамлиев.
Все конструктивные элементы колоннады воспроизводились по макетам, полученным с применением лазерного 3D-сканирования оригинальной колоннады в Сухуми.
— Сам камень — «родом» из Киргизии. Там же все элементы выточены на станках, затем мастерами вручную проработан рисунок. Высота сооружения вместе с куполами и шпилями — порядка 13 метров, — рассказал технический директор ООО «Инженерный центр „ПТК-Системы“ Рустем Ахметов.
Архитекторы позаботились о том, чтобы колоннада гармонично вписывалась в облик набережной реки Белой. Символично и то, что через дорогу от нее находится монумент, знаменующий дружбу русского и башкирского народов.
• Открытие колоннады запланировано к празднованию 450 летия Уфы.