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Сентябрь
Башкирию будет «колбасить» на выходных
12 сентября, 14:26
Осень в Башкирии отменяется
9 сентября, 17:17
Стрельба в Стерлитамаке — что известно к этому часу
5 сентября, 10:24
Погода в Уфе на выходные приласкает
4 сентября, 13:56
Осень в Башкирии начнется с морозов
2 сентября, 06:57
Август
Сентябрь в Башкирии начнется с ночных сюрпризов
30 августа, 09:59
Погода в Уфе и Башкирии преподнесёт сюрприз в последние дни лета
28 августа, 16:52
Погода в Башкирии кардинально изменится
22 августа, 17:47
Когда в Башкирии будет тепло и кончатся дожди
8 августа, 14:52
Июль
Верблюда угнали из цирка в Башкирии
Нефтекамская молодежь развлекалась с горбатым животным на городских улицах всю ночь и под утро вернула в вольер — директор узнал об «угоне» из интернета, пишут в соцсетях.
22 июля, 19:07
Июнь
Уфимка хотела порадовать себя букетом, но стала звездой соцсетей
14 июня, 15:08

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