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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Погода в Уфе на выходные приласкает

Погода в Уфе на выходные приласкает

4 сентября 2024, 13:56
Фото: 1MI
Синоптики озвучили прогноз Погоды в Уфе и Башкирии на конец рабочей недели.

Из данных башкортостанского управления Росгидромета следует, что в четверг, 5 сентября, ожидается сухая погода. Ночью похолодает до +3°C… +8°C. Возможны заморозки до -2°C… 0°C. Днём ожидается умеренный ветер, а температура воздуха в светлое время суток составит +13°C… +18°C.

В ночь на пятницу, 6 сентября, похолодает до +2°C… +7°C. При заморозках также ожидается -2°C… 0°C. Днём столбик термометра окажется на отметках +15°C… +20°C.

Суббота, 7 сентября, также ожидается без осадков. Ночью +4°C… +9°C, днём +17°C… +22°C.

Между тем портал прогноз портала «Яндекс Погода» несколько отличается. Синоптики ждут в Уфе 7 сентября днём +19°C и небольшие дожди. В воскресенье, 8 сентября, по версии «Яндекса» будет облачно, а дневная температура воздуха составит +21°C.

«Гисметео» же не обещает дождей ни в субботу, ни в воскресенье. В светлов время суток столбики термометров окажутся на +17°C… +20°C.

Четверть Башкирии не готова к холодам
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Ранее Mkset сообщал о том, что четверть жилого фонда Башкирии не готова к наступлению холодов.

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