Погода в Уфе на выходные приласкает

Между тем портал прогноз портала «Яндекс Погода» несколько отличается. Синоптики ждут в Уфе 7 сентября днём +19°C и небольшие дожди. В воскресенье, 8 сентября, по версии «Яндекса» будет облачно, а дневная температура воздуха составит +21°C.