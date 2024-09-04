Погода в Уфе на выходные приласкает

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Из данных башкортостанского управления Росгидромета следует, что в четверг, 5 сентября, ожидается сухая погода. Ночью похолодает до +3°C… +8°C. Возможны заморозки до -2°C… 0°C. Днём ожидается умеренный ветер, а температура воздуха в светлое время суток составит +13°C… +18°C.
В ночь на пятницу, 6 сентября, похолодает до +2°C… +7°C. При заморозках также ожидается -2°C… 0°C. Днём столбик термометра окажется на отметках +15°C… +20°C.
Суббота, 7 сентября, также ожидается без осадков. Ночью +4°C… +9°C, днём +17°C… +22°C.
Между тем портал прогноз портала «Яндекс Погода» несколько отличается. Синоптики ждут в Уфе 7 сентября днём +19°C и небольшие дожди. В воскресенье, 8 сентября, по версии «Яндекса» будет облачно, а дневная температура воздуха составит +21°C.
«Гисметео» же не обещает дождей ни в субботу, ни в воскресенье. В светлов время суток столбики термометров окажутся на +17°C… +20°C.