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Posted 12 сентября, 14:26

Published 12 сентября, 14:26

Modified 12 сентября, 14:28

Updated 12 сентября, 14:28

Башкирию будет «колбасить» на выходных

Башкирию будет «колбасить» на выходных

12 сентября 2024, 14:26
Фото: 1MI
Синоптики башкортостанского управления Росгидрометцентра дали удивительный прогноз погоды в Уфе и Башкирии на предстоящий уик-энд.

Если верить информации местных специалистов, природа приготовили жителям региона «температурные качели» — от «минусовой» погоды до почти летней жары.

Так, в субботу, 14 сентября, на территории региона ожидается практически безветренная погода. Каких-либо значительных осадков в этот день не предвидится. Ночью температура воздуха на территории Республики опустится до +4°C… +9°C. Между тем в восточных районах Башкирии синоптики спрогнозировали заморозки, из-за которых столбики термометров могут опуститься до -2°C… 0°C. Днём же в регионе резко потеплеет до +18°C… +23°C.

Чуть более тёплой должна будет выдаться ночь на воскресенье, 15 сентября. В тёмное время суток в Башкирии ждут +5°C… +10°C. Дневные же показатели термометров будут аналогичны субботним: от +18°C до +23°C.

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