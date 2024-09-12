Башкирию будет «колбасить» на выходных

Так, в субботу, 14 сентября, на территории региона ожидается практически безветренная погода. Каких-либо значительных осадков в этот день не предвидится. Ночью температура воздуха на территории Республики опустится до +4°C… +9°C. Между тем в восточных районах Башкирии синоптики спрогнозировали заморозки, из-за которых столбики термометров могут опуститься до -2°C… 0°C. Днём же в регионе резко потеплеет до +18°C… +23°C.