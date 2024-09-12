Башкирию будет «колбасить» на выходных

Posted 12 сентября, 14:26
Published 12 сентября, 14:26
Modified 12 сентября, 14:28
Updated 12 сентября, 14:28
Если верить информации местных специалистов, природа приготовили жителям региона «температурные качели» — от «минусовой» погоды до почти летней жары.
Так, в субботу, 14 сентября, на территории региона ожидается практически безветренная погода. Каких-либо значительных осадков в этот день не предвидится. Ночью температура воздуха на территории Республики опустится до +4°C… +9°C. Между тем в восточных районах Башкирии синоптики спрогнозировали заморозки, из-за которых столбики термометров могут опуститься до -2°C… 0°C. Днём же в регионе резко потеплеет до +18°C… +23°C.
Чуть более тёплой должна будет выдаться ночь на воскресенье, 15 сентября. В тёмное время суток в Башкирии ждут +5°C… +10°C. Дневные же показатели термометров будут аналогичны субботним: от +18°C до +23°C.