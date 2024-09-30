mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Несовершеннолетний

Выбрать дату
Сентябрь
Мужчина упал с 12 этажа в Уфе
30 сентября, 08:25
Подросток из Башкирии перепутал реальную жизнь с GTA
22 сентября, 06:27
Беременная садистка из Уфы заинтересовала Бастрыкина
6 сентября, 06:08
Слишком страшный квест посетят следователи Башкирии
5 сентября, 09:31
Август
Маме уфимского студента пришлось краснеть перед ГАИ
29 августа, 11:55
Подросток на иномарке задавил женщину в Уфе
14 августа, 09:44
Июль
Годовалая девочка выпала из окна в Башкирии
21 июля, 09:37
Школа в Уфе заплатит ₽50 000 за разбитую голову ученика
12 июля, 05:56
Драка из-за прически в Башкирии заинтересовала Александра Бастрыкина
6 июля, 20:39
Май
В Уфе сбили первоклассника на самокате
20 мая, 07:02

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика