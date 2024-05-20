В Уфе сбили первоклассника на самокате

Так в одном квартале от фирмы «Мир» в субботу, 18 мая, сбили восьмилетнего мальчика на самокате. Водитель иномарки «Киа Рио» допустил наезд на школьника во дворе по улице Комсомольской. Юный пешеход внезапно выехал из-за ряда припаркованных машин. Сам автолюбитель пояснил, что не успел среагировать и вовремя затормозить.