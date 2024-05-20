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Ребенка на самокате задавили в Уфе

В Уфе сбили первоклассника на самокате

20 мая 2024, 07:02
Фото: Кристина Семенчук / 1MI

Ребенка на самокате задавили в Уфе

Две аварии с детьми произошли в столице Башкирии, сообщает ГИБДД Уфы.

Так в одном квартале от фирмы «Мир» в субботу, 18 мая, сбили восьмилетнего мальчика на самокате. Водитель иномарки «Киа Рио» допустил наезд на школьника во дворе по улице Комсомольской. Юный пешеход внезапно выехал из-за ряда припаркованных машин. Сам автолюбитель пояснил, что не успел среагировать и вовремя затормозить.

К счастью, школьник серьезно не пострадал, однако, у мальчика врачи диагностировали несколько ушибов.

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Еще одна авария произошла в центре Уфы. Женщина на «Порш Каене» врезалась сзади в «Киа Рио», которая остановилась на красный сигнал светофора. В результате травмы получила шестилетняя девочка, сидевшая в корейской иномарке.

Ранее Mkset сообщал о том, что на трассе в Башкирии перевернулся автомобиль. Владелец машины случайно вырулил на встречную полосу и не справился с управлением.

#Происшествия#Уфа#Авария#Башкортостан#ДТП#Ребенок#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Самокат#Пострадавшие#Несовершеннолетний
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