В Уфе сбили первоклассника на самокате

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Так в одном квартале от фирмы «Мир» в субботу, 18 мая, сбили восьмилетнего мальчика на самокате. Водитель иномарки «Киа Рио» допустил наезд на школьника во дворе по улице Комсомольской. Юный пешеход внезапно выехал из-за ряда припаркованных машин. Сам автолюбитель пояснил, что не успел среагировать и вовремя затормозить.
К счастью, школьник серьезно не пострадал, однако, у мальчика врачи диагностировали несколько ушибов.
Еще одна авария произошла в центре Уфы. Женщина на «Порш Каене» врезалась сзади в «Киа Рио», которая остановилась на красный сигнал светофора. В результате травмы получила шестилетняя девочка, сидевшая в корейской иномарке.
Ранее Mkset сообщал о том, что на трассе в Башкирии перевернулся автомобиль. Владелец машины случайно вырулил на встречную полосу и не справился с управлением.