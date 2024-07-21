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Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Годовалая девочка выпала из окна в Башкирии

Годовалая девочка выпала из окна в Башкирии

21 июля 2024, 09:37
Фото: 1MI
Мать ребёнка отвлеклась всего на мгновение.

На базе отдыха «Алмаз» у озера Кандрыкуль в Башкирии травмировался ребёнок, утверждают местные Telegram-каналы.

По данным инсайдеров, на туристическом объекте выпала из окна девочка, которой не исполнилось и двух лет. Семья ребёнка расположилась в номере на втором этаже.

Ребёнка оставили на кровати, мать же тем временем ненадолго отвлеклась. Любопытная девочка забралась на подоконник и вскоре выпала в оконный проём. На место сразу вызвали скорую.

Медики госпитализировали пострадавшую. У неё диагностировали травму головы. Кроме того, при падении девочка сильно ободрала кожу на спине.

Официальные ведомства информацию пока никак не подтверждали и не комментировали.

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