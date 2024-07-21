Годовалая девочка выпала из окна в Башкирии

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
На базе отдыха «Алмаз» у озера Кандрыкуль в Башкирии травмировался ребёнок, утверждают местные Telegram-каналы.
По данным инсайдеров, на туристическом объекте выпала из окна девочка, которой не исполнилось и двух лет. Семья ребёнка расположилась в номере на втором этаже.
Ребёнка оставили на кровати, мать же тем временем ненадолго отвлеклась. Любопытная девочка забралась на подоконник и вскоре выпала в оконный проём. На место сразу вызвали скорую.
Медики госпитализировали пострадавшую. У неё диагностировали травму головы. Кроме того, при падении девочка сильно ободрала кожу на спине.
Официальные ведомства информацию пока никак не подтверждали и не комментировали.