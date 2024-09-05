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Слишком страшный квест посетят следователи Башкирии

Слишком страшный квест посетят следователи Башкирии

5 сентября 2024, 09:31
Фото: 1MI
В Стерлитамаке начато уголовное дело из-за опасных развлечений, сообщает СК РБ.

Следственное управление по городу Стерлитамаку СУ СК России по РБ возбудило дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности». Причиной для начала проверки стало происшествие в квест-комнате с тремя молодыми людьми: среди игроков-студентов оказался и несовершеннолетний житель Стерлитамака. Аниматор настолько напугал участников игры, что те выпали из створа окна со второго этажа.

— Согласно предварительной информации, 31 августа 2024 года в Стерлитамаке, во время проведения квестов, трое молодых людей выпали из окна второго этажа и получили различные телесные травмы, степень тяжести которых еще предстоит установить следственным органам. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, — сообщает пресс-служба СУ СК России по РБ.

Следователь СК РФ по РБ уже работает на месте происшествия. Он выясняет обстоятельства и детали произошедшего со студентами и то, как вообще работает организация. К слову, хозяин «ужасного» бизнеса уже прокомментировал инцидент: предприниматель сам в шоке от случившегося.

Студенты оказались в больнице после квеста в Стерлитамаке
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Видео: 1MI
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