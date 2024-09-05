Слишком страшный квест посетят следователи Башкирии

Следователь СК РФ по РБ уже работает на месте происшествия. Он выясняет обстоятельства и детали произошедшего со студентами и то, как вообще работает организация. К слову, хозяин «ужасного» бизнеса уже прокомментировал инцидент: предприниматель сам в шоке от случившегося.