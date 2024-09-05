Слишком страшный квест посетят следователи Башкирии

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Следственное управление по городу Стерлитамаку СУ СК России по РБ возбудило дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности». Причиной для начала проверки стало происшествие в квест-комнате с тремя молодыми людьми: среди игроков-студентов оказался и несовершеннолетний житель Стерлитамака. Аниматор настолько напугал участников игры, что те выпали из створа окна со второго этажа.
— Согласно предварительной информации, 31 августа 2024 года в Стерлитамаке, во время проведения квестов, трое молодых людей выпали из окна второго этажа и получили различные телесные травмы, степень тяжести которых еще предстоит установить следственным органам. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, — сообщает пресс-служба СУ СК России по РБ.
Следователь СК РФ по РБ уже работает на месте происшествия. Он выясняет обстоятельства и детали произошедшего со студентами и то, как вообще работает организация. К слову, хозяин «ужасного» бизнеса уже прокомментировал инцидент: предприниматель сам в шоке от случившегося.