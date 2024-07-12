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Updated Сегодня, 09:07

Школа в Уфе заплатит ₽50 000 за разбитую голову ученика

Школа в Уфе заплатит ₽50 000 за разбитую голову ученика

12 июля 2024, 05:56
Фото: 1MI
Инцидент с травмированием ребёнка произошёл в одной из школ микрорайона Сипайлово в апреле 2024 года, сообщает прокуратура Башкирии.
Сюжет
Дети

В тот день пятиклассников во время «трудов» отправили чистить снег на улице. Один из учеников в ходе работ случайно зашиб своего одноклассника лопатой. Удар пришёлся прямо по голове. Медпункт в школе по какой-то причине не работал — на место вызвали скорую, медики увезли пострадавшего в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга.

На образовательное учреждение составили протокол о нарушении прав и свобод обучающихся. По административной статье школу оштрафовали на ₽50 000, двух сотрудников организации также привлекли к дисциплинарной ответственности.

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