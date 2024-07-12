Школа в Уфе заплатит ₽50 000 за разбитую голову ученика

В тот день пятиклассников во время «трудов» отправили чистить снег на улице. Один из учеников в ходе работ случайно зашиб своего одноклассника лопатой. Удар пришёлся прямо по голове. Медпункт в школе по какой-то причине не работал — на место вызвали скорую, медики увезли пострадавшего в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга.