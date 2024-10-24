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Магнитная буря

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Октябрь 2024
Сегодня в Уфе: Башкирию «колбасит», каникулы и дети-копилки
24 октября 2024, 19:00
Сентябрь 2024
Загадочное северное сияние раскрасило небо над Башкирией
Кадрами завораживающего природного явления делятся пользователи соцсетей в пятницу, 13 сентября.
13 сентября 2024, 04:44
Август 2024
Небеса заставили задуматься Хабирова
13 августа 2024, 10:20
Северное сияние поймали в августе над Башкирией
Ночное небо над Башкирией с 12 на 13 августа поразило жителей своей красотой и мистикой, сообщают очевидцы в соцсетях.
13 августа 2024, 05:47
Июль 2024
Магнитные бури с 16 по 18 июля: чего ожидать жителям Уфы?
16 июля 2024, 13:05
Серьезные магнитные бури ожидаются в Уфе: что нужно знать?
9 июля 2024, 17:40
Атаки на горизонте: когда ожидать магнитные бури в июле 2024 года?
5 июля 2024, 13:41
Июнь 2024
Геомагнитная буря в Уфе в конце июня: что нужно знать и как подготовиться
28 июня 2024, 12:58
Май 2024
Шторм надвигается! Готовьтесь к геомагнитной буре в конце мае
31 мая 2024, 13:16
Магнитный шторм надвигается в конце мая: как уберечь свое здоровье
24 мая 2024, 14:50
Прогноз геомагнитных бурь на май: что ожидать и как это явление влияет на здоровье
3 мая 2024, 12:04
Апрель 2024
В апреле на уфимцев упадут четыре геомагнитные бури
5 апреля 2024, 13:10

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