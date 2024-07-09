Серьезные магнитные бури ожидаются в Уфе: что нужно знать?

В ночь с 7 на 8 июля на Солнце произошло еще три сильные солнечные вспышки класса M. Первая из них началась в 00:14 по московскому времени и продолжалась полчаса. Интенсивность этой вспышки была оценена как «оранжевый» уровень солнечной вспышечной активности, что указывает на средний уровень потенциальной опасности. Такие вспышки могут вызывать радиопомехи и влиять на работу навигационных и связных систем на Земле. Однако, для обычных людей они не представляют непосредственной угрозы.