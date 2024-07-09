Серьезные магнитные бури ожидаются в Уфе: что нужно знать?

Posted Сегодня, 17:40
Published Сегодня, 17:40
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Updated Сегодня, 17:42
Новые данные от лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН застали ученых врасплох. Вопреки предыдущим прогнозам, на Солнце произошли мощные выбросы, которые могут вызвать серьезные магнитные бури на Земле. С 8 по 11 июля уфимцев ждет непростое время.
На прошлой неделе ученые предсказывали, что солнечная активность будет на низком уровне, что обычно хорошо для людей, чье самочувствие зависит от погоды. Однако Солнце внезапно изменило свое поведение. Начиная с 7 июля, оно начало извергать мощные солнечные вспышки.
За одни сутки было зафиксировано одиннадцать таких вспышек, две из которых были особенно сильными и классифицированы как вспышки класса M. Эти вспышки могут вызвать радиопомехи, а в некоторых случаях даже привести к солнечным радиационным штормам, которые могут влиять на работу спутников, радиосвязь и даже на здоровье космонавтов в открытом космосе.
В ночь с 7 на 8 июля на Солнце произошло еще три сильные солнечные вспышки класса M. Первая из них началась в 00:14 по московскому времени и продолжалась полчаса. Интенсивность этой вспышки была оценена как «оранжевый» уровень солнечной вспышечной активности, что указывает на средний уровень потенциальной опасности. Такие вспышки могут вызывать радиопомехи и влиять на работу навигационных и связных систем на Земле. Однако, для обычных людей они не представляют непосредственной угрозы.
Утром 8 июля геомагнитное поле Земли находилось в состоянии относительного спокойствия. Однако, индекс K, который используется для оценки кратковременных изменений в геомагнитном поле, начал показывать признаки увеличения. Вечером 7 июля этот индекс составлял 3 балла, что указывает на низкий уровень геомагнитной активности. К этому дню ожидается, что индекс K может увеличиться до 4 баллов.
Прогнозы на ближайшие дни указывают на временное снижение солнечной активности, начиная с 10 июля. Однако, уже 11 июля возможно новое нарастание мощности, что может привести к дальнейшему усилению геомагнитного поля.
Магнитные бури, вызванные увеличенной солнечной активностью, могут оказывать различное влияние на земные системы и человеческое здоровье:
Системы связи и навигации: повышенная геомагнитная активность может вызывать помехи в радиосвязи и сигналах GPS, это может затруднить навигацию для авиации и морского транспорта, а также повлиять на качество мобильной связи.
Энергосистемы: бури могут индуцировать дополнительные токи в электросетях, что может привести к повреждению оборудования и перебоям в подаче электроэнергии. Это особенно опасно для длинных линий электропередач.
Человеческое здоровье: некоторые люди, особенно те, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний или имеет имплантированные медицинские устройства, могут испытывать ухудшение самочувствия во время магнитных бурь. Также увеличивается количество случаев головных болей и бессонницы.
Уровень 4 баллов по индексу K считается относительно низким и обычно не вызывает серьезных проблем для большинства систем. Однако, важно следить за прогнозами и быть готовым к возможным увеличениям активности, которые могут привести к более значительным последствиям.
Чтобы подготовиться к возможным последствиям можно принять следующие меры: