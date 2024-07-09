mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 17:40

Published Сегодня, 17:40

Modified Сегодня, 17:42

Updated Сегодня, 17:42

Серьезные магнитные бури ожидаются в Уфе: что нужно знать?

Серьезные магнитные бури ожидаются в Уфе: что нужно знать?

9 июля 2024, 17:40
Фото: Изображение Midjourney
Серьезные магнитные бури ожидаются в Уфе: что нужно знать?
С 8 по 11 июля 2024 года Уфу накроет мощный геошторм. Что это значит для жителей и как подготовиться к возможным последствиям?

Новые данные от лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН застали ученых врасплох. Вопреки предыдущим прогнозам, на Солнце произошли мощные выбросы, которые могут вызвать серьезные магнитные бури на Земле. С 8 по 11 июля уфимцев ждет непростое время.

Прогнозы и реальность

На прошлой неделе ученые предсказывали, что солнечная активность будет на низком уровне, что обычно хорошо для людей, чье самочувствие зависит от погоды. Однако Солнце внезапно изменило свое поведение. Начиная с 7 июля, оно начало извергать мощные солнечные вспышки.

За одни сутки было зафиксировано одиннадцать таких вспышек, две из которых были особенно сильными и классифицированы как вспышки класса M. Эти вспышки могут вызвать радиопомехи, а в некоторых случаях даже привести к солнечным радиационным штормам, которые могут влиять на работу спутников, радиосвязь и даже на здоровье космонавтов в открытом космосе.

Фотография магнитного поля Солнца получена 08.07.2024 в 12:00 инструментом HMI на борту спутника SDOФотография магнитного поля Солнца получена 08.07.2024 в 12:00 инструментом HMI на борту спутника SDO
Фотография магнитного поля Солнца получена 08.07.2024 в 12:00 инструментом HMI на борту спутника SDO
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН

Что произошло 8 июля?

В ночь с 7 на 8 июля на Солнце произошло еще три сильные солнечные вспышки класса M. Первая из них началась в 00:14 по московскому времени и продолжалась полчаса. Интенсивность этой вспышки была оценена как «оранжевый» уровень солнечной вспышечной активности, что указывает на средний уровень потенциальной опасности. Такие вспышки могут вызывать радиопомехи и влиять на работу навигационных и связных систем на Земле. Однако, для обычных людей они не представляют непосредственной угрозы.

Прогноз магнитных бурь на три дня.Прогноз магнитных бурь на три дня.
Прогноз магнитных бурь на три дня.
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН

Прогноз

Утром 8 июля геомагнитное поле Земли находилось в состоянии относительного спокойствия. Однако, индекс K, который используется для оценки кратковременных изменений в геомагнитном поле, начал показывать признаки увеличения. Вечером 7 июля этот индекс составлял 3 балла, что указывает на низкий уровень геомагнитной активности. К этому дню ожидается, что индекс K может увеличиться до 4 баллов.

Прогнозы на ближайшие дни указывают на временное снижение солнечной активности, начиная с 10 июля. Однако, уже 11 июля возможно новое нарастание мощности, что может привести к дальнейшему усилению геомагнитного поля.

Последствия магнитных бурь

Магнитные бури, вызванные увеличенной солнечной активностью, могут оказывать различное влияние на земные системы и человеческое здоровье:

  1. Системы связи и навигации: повышенная геомагнитная активность может вызывать помехи в радиосвязи и сигналах GPS, это может затруднить навигацию для авиации и морского транспорта, а также повлиять на качество мобильной связи.

  2. Энергосистемы: бури могут индуцировать дополнительные токи в электросетях, что может привести к повреждению оборудования и перебоям в подаче электроэнергии. Это особенно опасно для длинных линий электропередач.

  3. Человеческое здоровье: некоторые люди, особенно те, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний или имеет имплантированные медицинские устройства, могут испытывать ухудшение самочувствия во время магнитных бурь. Также увеличивается количество случаев головных болей и бессонницы.

Уровень 4 баллов по индексу K считается относительно низким и обычно не вызывает серьезных проблем для большинства систем. Однако, важно следить за прогнозами и быть готовым к возможным увеличениям активности, которые могут привести к более значительным последствиям.

Нестандартные методы борьбы с влиянием магнитных бурь.Нестандартные методы борьбы с влиянием магнитных бурь.
Нестандартные методы борьбы с влиянием магнитных бурь.
Фото: Изображение Midjourney

Как подготовиться?

Чтобы подготовиться к возможным последствиям можно принять следующие меры:

Для жителей Уфы и других регионов:

  • Во время периодов повышенной солнечной активности, особенно на высоких широтах, где магнитные бури могут быть сильнее, рекомендуется избегать длительных авиаперелетов.
  • Следить за состоянием здоровья, особенно если у вас есть сердечно-сосудистые заболевания. Рекомендуется увеличить прием кальция и магния, которые помогают снизить воздействие электромагнитных полей на организм.
  • Использовать антистрессовые методы, такие как медитация, йога или глубокое дыхание, чтобы снизить уровень стресса, который может усиливать негативное влияние.

Нестандартные методы борьбы с влиянием магнитных бурь:

  • Проведение дома или на работе мини-саун с использованием древесных эфирных масел, которые могут помочь расслабить тело и снизить напряжение.
  • Использование акупунктуры или акупрессуры для стимуляции точек на теле, которые помогают улучшить кровообращение.
  • Организация регулярных прогулок на свежем воздухе, особенно в парках или лесах, где уровень электромагнитного загрязнения ниже.
  • Практика музыкальной терапии или прослушивание успокаивающей музыки, которая может помочь снизить уровень стресса и улучшить общее самочувствие.
Читайте также:
Атаки на горизонте: когда ожидать магнитные бури в июле 2024 года?Геомагнитная буря в Уфе в конце июня: что нужно знать и как подготовитьсяМагнитный шторм надвигается в конце мая: как уберечь свое здоровье
#Ольга Харина#Общество#Погода#Магнитные бури#Прогноз магнитных бурь#Погода в Уфе#Магнитная буря
Подпишитесь
Уфимцы поставили «двойку» городу за безобразие с Шакшинским мостом
Сегодня, 09:10
Как купить в Уфе арбуз и не попасть в больницу
Сегодня, 04:18
Чета Хабировых открыла памятник в Башкирии
Вчера, 18:49
В Башкирии падают доходы предприятий
Вчера, 17:38
Грибная охота в Уфе: как не попасть в тюрьму за сбор редких грибов
Вчера, 13:43
В рейтинг застройщиков из Башкортостана попали ключевые девелоперы региона
Сегодня, 09:13