Геомагнитная буря в Уфе в конце июня: что нужно знать и как подготовиться

Однако начиная с 21:00 московского времени, солнечная активность начнет усиливаться. Наибольшее воздействие на магнитосферу Земли ожидается в ночные и утренние часы: с 3:00 до 9:00 утра. В это время Земля будет подвержена солнечным вспышкам силой 5 баллов, что соответствует категории G1. Эта магнитная буря будет длиться до 10:00 утра и постепенно ослабевать в течение оставшейся части дня.