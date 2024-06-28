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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Геомагнитная буря в Уфе в конце июня: что нужно знать и как подготовиться

Геомагнитная буря в Уфе в конце июня: что нужно знать и как подготовиться

28 июня 2024, 12:58
Фото: Изображение Midjourney
Геомагнитная буря в Уфе в конце июня: что нужно знать и как подготовиться

Геомагнитная буря накроет Уфу

В ближайшие выходные, с 28 по 30 июня, ожидается мощная геомагнитная буря, которая может повлиять на самочувствие многих жителей Уфы. Магнитные бури — явление, которое часто остается за пределами нашего внимания, но может значительно влиять на наше здоровье и повседневную жизнь.

В течение 28 июня геомагнитная обстановка будет спокойной с незначительными колебаниями. Однако уже ночью 29 июня ожидаются геомагнитные возмущения.

Активность Солнца за последнюю неделю

В период с 23 июня было зарегистрировано девять солнечных бурь, одна из которых достигла значительной интенсивности — M9,3 балла.

Вероятность сильных солнечных вспышек резко возросла, достигнув почти 80%, что приближается к максимальному теоретическому пределу. Близко с крупным активным центром 3712 образовался новый — под номером 3713. Вместе они занимают площадь до 1600 ед., а это около 60% от крупнейшей площади, когда-либо зафиксированной в истории наблюдений.

Активные области на Солнце, приближавшиеся к Земле во вторник, теперь удаляются от нее. Это снижает вероятность геомагнитных бурь в ближайшие дни. Однако эксперты отмечают, что активность может сохраняться в течение 1,5-2 суток.

Солнце остается малоактивным, но опасения по поводу накопления энергии на нем не ослабевают. Никаких новых вспышек не было отмечено за ночь и утро 27 июня.

Институт прикладной геофизики сообщает о восьми группах солнечных пятен, которые, несмотря на небольшие размеры, могут стать источником повышенной активности. Таким образом, текущее затишье может быть временным.

График солнечной активностиГрафик солнечной активности
График солнечной активности
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН

Прогноз с 28 по 30 июня 2024 года

Магнитосфера Земли останется относительно спокойной в пятницу, 28 июня. Согласно прогнозу сервиса Gismeteo, в течение дня ожидаются лишь незначительные геомагнитные возмущения, которые не превысят 2 балла по шкале геомагнитной активности.

Однако начиная с 21:00 московского времени, солнечная активность начнет усиливаться. Наибольшее воздействие на магнитосферу Земли ожидается в ночные и утренние часы: с 3:00 до 9:00 утра. В это время Земля будет подвержена солнечным вспышкам силой 5 баллов, что соответствует категории G1. Эта магнитная буря будет длиться до 10:00 утра и постепенно ослабевать в течение оставшейся части дня.

Информация о текущей солнечной активности предоставлена Лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН:

  • Поток радиоизлучения (10,7 см) = 183
  • Усредненный планетарный A-индекс = 9
  • Усредненный планетарный Kp-индекс = 4 (55 нТ)

Как это ощущается?

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто чувствителен к изменению погоды в целом. Это может выражаться в головных болях, раздражительности, усталости и даже скачках артериального давления. Медики рекомендуют в такие дни принимать меры предосторожности: уменьшить физическую и умственную нагрузку, избегать стрессов и обеспечить себе полноценный отдых.

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто чувствителен к изменению геомагнитной обстановки.Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто чувствителен к изменению геомагнитной обстановки.
Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто чувствителен к изменению геомагнитной обстановки.
Фото: Изображение Midjourney

Что делать, чтобы облегчить состояние?

  1. Избегайте употребления крепких напитков, таких как алкоголь и кофе, так как они могут усилить негативное влияние магнитных бурь на ваше самочувствие. Попробуйте уменьшить их потребление в эти дни.
  2. Проводите больше времени на свежем воздухе. Прогулки на природе помогут смягчить воздействие геомагнитных возмущений на вашу кровеносную систему. Умеренные физические упражнения также улучшат кровообращение и помогут расслабиться.
  3. Будьте особенно внимательны за рулем с 3 до 9 утра. Геомагнитные возмущения могут нарушать концентрацию и замедлять реакцию. Если возможно, избегайте дальних поездок в этот период.

Как это влияет на технологии?

Магнитные бури, вызванные солнечной активностью, могут оказывать значительное влияние на технологии и инфраструктуру. Вот несколько способов, которыми магнитные бури могут повлиять на технологии:

  1. Спутниковая связь и навигационные системы: бури могут вызывать помехи в работе спутниковых систем, таких как GPS и другие навигационные системы. Это может привести к сбоям в передаче данных, потере сигнала и неправильным координатам.
  2. Электросети: магнитные бури могут вызывать скачки напряжения и перегрузки в электросетях. Это может привести к сбоям в работе электрооборудования, повреждению электронных устройств и даже к массовым отключениям электроэнергии
  3. Коммуникационные системы: бури могут вызывать помехи в работе радиосвязи и телекоммуникационных систем. Это может привести к потере сигнала, искажению передаваемых данных и сбоям в работе сетей связи.
  4. Космические аппараты: могут вызывать повреждения космических аппаратов, таких как спутники и космические станции. Это может привести к сбоям в работе систем, потере данных и даже к поломке оборудования.

Несмотря на потенциальные неудобства, магнитные бури также могут создавать красивые и захватывающие природные явления, такие как полярное сияние. В периоды сильных магнитных бурь, когда небо ясное, можно наблюдать это удивительное зрелище, которое является результатом взаимодействия солнечной активности с магнитным полем Земли.

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#Ольга Харина#Общество#Погода#Прогноз погоды#Магнитные бури#Прогноз магнитных бурь#Магнитная буря
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