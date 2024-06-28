Геомагнитная буря в Уфе в конце июня: что нужно знать и как подготовиться

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В течение 28 июня геомагнитная обстановка будет спокойной с незначительными колебаниями. Однако уже ночью 29 июня ожидаются геомагнитные возмущения.
В период с 23 июня было зарегистрировано девять солнечных бурь, одна из которых достигла значительной интенсивности — M9,3 балла.
Вероятность сильных солнечных вспышек резко возросла, достигнув почти 80%, что приближается к максимальному теоретическому пределу. Близко с крупным активным центром 3712 образовался новый — под номером 3713. Вместе они занимают площадь до 1600 ед., а это около 60% от крупнейшей площади, когда-либо зафиксированной в истории наблюдений.
Активные области на Солнце, приближавшиеся к Земле во вторник, теперь удаляются от нее. Это снижает вероятность геомагнитных бурь в ближайшие дни. Однако эксперты отмечают, что активность может сохраняться в течение 1,5-2 суток.
Солнце остается малоактивным, но опасения по поводу накопления энергии на нем не ослабевают. Никаких новых вспышек не было отмечено за ночь и утро 27 июня.
Институт прикладной геофизики сообщает о восьми группах солнечных пятен, которые, несмотря на небольшие размеры, могут стать источником повышенной активности. Таким образом, текущее затишье может быть временным.
Магнитосфера Земли останется относительно спокойной в пятницу, 28 июня. Согласно прогнозу сервиса Gismeteo, в течение дня ожидаются лишь незначительные геомагнитные возмущения, которые не превысят 2 балла по шкале геомагнитной активности.
Однако начиная с 21:00 московского времени, солнечная активность начнет усиливаться. Наибольшее воздействие на магнитосферу Земли ожидается в ночные и утренние часы: с 3:00 до 9:00 утра. В это время Земля будет подвержена солнечным вспышкам силой 5 баллов, что соответствует категории G1. Эта магнитная буря будет длиться до 10:00 утра и постепенно ослабевать в течение оставшейся части дня.
Информация о текущей солнечной активности предоставлена Лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН:
Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто чувствителен к изменению погоды в целом. Это может выражаться в головных болях, раздражительности, усталости и даже скачках артериального давления. Медики рекомендуют в такие дни принимать меры предосторожности: уменьшить физическую и умственную нагрузку, избегать стрессов и обеспечить себе полноценный отдых.
Магнитные бури, вызванные солнечной активностью, могут оказывать значительное влияние на технологии и инфраструктуру. Вот несколько способов, которыми магнитные бури могут повлиять на технологии:
Несмотря на потенциальные неудобства, магнитные бури также могут создавать красивые и захватывающие природные явления, такие как полярное сияние. В периоды сильных магнитных бурь, когда небо ясное, можно наблюдать это удивительное зрелище, которое является результатом взаимодействия солнечной активности с магнитным полем Земли.