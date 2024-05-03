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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Магнитные бури в мае 2024

Прогноз геомагнитных бурь на май: что ожидать и как это влияет на здоровье

3 мая 2024, 12:04
Фото: 1MI
Магнитные бури в мае 2024
Во второй половине апреля Земля подверглась большим геомагнитным возмущениям, которые ощутили многие жители Уфы. Что ожидать в мае, в нашем материале.

В 2023 году Гелиогеофизическая служба Росгидромета зарегистрировала 292 солнечные вспышки и 537 возмущений в геомагнитном поле Земли. Эти данные указывают на усиленную активность Солнца. Однако, чтобы определить, начался ли новый солнечный цикл, ученые должны ждать семь месяцев после снижения активности на звезде.

Солнечный цикл длится от 9 до 14 лет, и последний максимум активности был зафиксирован в 2013 году. На данный момент ученые не могут точно предсказать, когда начнется следующий пик активности. Возможно, это произойдет в середине 2024 года или в начале 2026 года. Тем не менее, они продолжают наблюдать за Солнцем и регулярно обновляют информацию.

Для того чтобы быть готовыми к возможному увеличению солнечной активности, рекомендуется следить за графиком магнитных бурь. Это поможет предотвратить потенциальные проблемы, связанные с воздействием солнечных вспышек на здоровье людей и работу технических устройств.

График магнитных бурь в маеГрафик магнитных бурь в мае
График магнитных бурь в мае
Фото: 1MI

График магнитных бурь в мае

1 мая была зафиксирована одна сильная и две средние солнечные вспышки, 2 мая — еще две средние вспышки. По прогнозам, в ближайшее время интенсивность вспышек будет снижаться, но ожидается, что это спокойствие не будет длительным:

  • С 2 по 4 мая ожидается «малая» магнитная буря, характеризующаяся Kp-индексом на уровне 4.
  • С 5 по 7 мая земная магнитосфера будет спокойной, с Kp-индексом равным 3.
  • С 8 по 22 мая геомагнитная обстановка останется спокойной.
  • В конце месяца, с 23 по 25 и с 28 по 29 мая, прогнозируется «желтый уровень» угрозы геомагнитных бурь с Kp-индексом около 4.
Головная боль во время магнитных бурьГоловная боль во время магнитных бурь
Головная боль во время магнитных бурь
Фото: 1MI

Какие возможные здоровые проблемы могут возникнуть из-за геомагнитных бурь в мае 2024 года?

Из-за геомагнитных бурь возможны следующие здоровые проблемы, особенно у людей с существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким кровяным давлением или нервно-психическими расстройствами:

  1. Усиление симптомов уже существующих сердечно-сосудистых заболеваний.
  2. Увеличение давления и возможные приступы гипертонии.
  3. Повышенная чувствительность к изменениям геомагнитной активности.
  4. Возможное ухудшение психического состояния и увеличение стресса.
  5. Психосоматические реакции, вызванные ожиданием негативного воздействия магнитных бурь.

Для минимизации негативного влияния магнитных бурь на здоровье рекомендуется:

  • Поддерживать здоровый образ жизни, в том числе отказаться от алкоголя и других вредных привычек.
  • Уменьшить факторы стресса и обеспечить достаточный отдых.
  • Вести активный образ жизни и заниматься физическими упражнениями.
  • При необходимости обратиться за консультацией к врачу и следить за состоянием здоровья.
  • Использовать лекарства и обезболивающие только по назначению специалиста, избегая самолечения.
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#Ольга Харина#Общество#Майские праздники#Прогноз магнитных бурь#Магнитная буря
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