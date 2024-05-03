Прогноз геомагнитных бурь на май: что ожидать и как это влияет на здоровье

Солнечный цикл длится от 9 до 14 лет, и последний максимум активности был зафиксирован в 2013 году. На данный момент ученые не могут точно предсказать, когда начнется следующий пик активности. Возможно, это произойдет в середине 2024 года или в начале 2026 года. Тем не менее, они продолжают наблюдать за Солнцем и регулярно обновляют информацию.