Прогноз геомагнитных бурь на май: что ожидать и как это влияет на здоровье

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В 2023 году Гелиогеофизическая служба Росгидромета зарегистрировала 292 солнечные вспышки и 537 возмущений в геомагнитном поле Земли. Эти данные указывают на усиленную активность Солнца. Однако, чтобы определить, начался ли новый солнечный цикл, ученые должны ждать семь месяцев после снижения активности на звезде.
Солнечный цикл длится от 9 до 14 лет, и последний максимум активности был зафиксирован в 2013 году. На данный момент ученые не могут точно предсказать, когда начнется следующий пик активности. Возможно, это произойдет в середине 2024 года или в начале 2026 года. Тем не менее, они продолжают наблюдать за Солнцем и регулярно обновляют информацию.
Для того чтобы быть готовыми к возможному увеличению солнечной активности, рекомендуется следить за графиком магнитных бурь. Это поможет предотвратить потенциальные проблемы, связанные с воздействием солнечных вспышек на здоровье людей и работу технических устройств.
1 мая была зафиксирована одна сильная и две средние солнечные вспышки, 2 мая — еще две средние вспышки. По прогнозам, в ближайшее время интенсивность вспышек будет снижаться, но ожидается, что это спокойствие не будет длительным:
Из-за геомагнитных бурь возможны следующие здоровые проблемы, особенно у людей с существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, высоким кровяным давлением или нервно-психическими расстройствами:
Для минимизации негативного влияния магнитных бурь на здоровье рекомендуется: