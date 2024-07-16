Магнитные бури с 16 по 18 июля: чего ожидать жителям Уфы?

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
После серии сильных магнитных бурь в начале июля, солнечная активность начала постепенно снижаться. Метеозависимым уфимцам не стоит расслабляться: кратковременное затишье сменится новой волной геомагнитных возмущений. Согласно информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 16 и 17 июля магнитосфера Земли будет относительно стабильной. Однако уже 18 июля прогнозируется усиление солнечной активности, которое может спровоцировать очередные геомагнитные колебания.
Магнитная буря — возмущение магнитного поля Земли, вызванное взаимодействием планеты с плазмой, выброшенной Солнцем. Когда на Солнце происходят мощные вспышки, в космос выбрасывается огромное количество энергии и солнечной плазмы. Эти облака плазмы могут достигать Земли и взаимодействовать с ее магнитосферой, вызывая колебания магнитного поля.
Хорошие новости для метеочувствительных жителей Уфы: 16 и 17 июля ожидается «штиль». Это значит, что геомагнитная обстановка будет спокойной, и вы сможете насладиться парой дней без влияния магнитных бурь на ваше самочувствие. Это особенно важно для людей, которые чувствуют изменения в погоде и космической активности.
Несмотря на текущее затишье, расслабляться рано. Уже 18 июля прогнозируется резкое усиление солнечной активности. Специалисты Института прикладной геофизики зафиксировали пять интенсивных вспышек на Солнце, одна из которых достигла максимального класса Х. Вспышка подобной мощности способна вызвать серьезные магнитные бури на Земле.
Для обычного человека магнитные бури могут вызвать головные боли, утомляемость, раздражительность и проблемы с давлением. Особенно это касается метеочувствительных людей. Поэтому, если вы знаете, что ваше самочувствие зависит от космической погоды, лучше заранее подготовиться и следить за своим состоянием.
Но магнитные бури могут влиять не только на здоровье. В случае бури силой G3, которую прогнозируют на 18 июля, возможны сбои в работе энергетических систем, спутниковой связи и навигации. Авиаперевозчики способны изменять свои траектории для минимизации влияния радиации, в то время как функционирование спутников в космическом пространстве может быть нарушено.
Хотя полностью избежать воздействия магнитных бурь невозможно, есть несколько рекомендаций, которые могут помочь смягчить их влияние на ваше здоровье. В дни повышенной солнечной активности постарайтесь больше отдыхать, избегайте стрессов и физических нагрузок. Пить больше воды и проводить время на свежем воздухе также может помочь улучшить самочувствие.