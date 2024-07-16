Магнитные бури с 16 по 18 июля: чего ожидать жителям Уфы?

Но магнитные бури могут влиять не только на здоровье. В случае бури силой G3, которую прогнозируют на 18 июля, возможны сбои в работе энергетических систем, спутниковой связи и навигации. Авиаперевозчики способны изменять свои траектории для минимизации влияния радиации, в то время как функционирование спутников в космическом пространстве может быть нарушено.