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Небеса заставили задуматься Хабирова

Небеса заставили задуматься Хабирова

13 августа 2024, 10:20
Фото: 1MI
Глава администрации Башкирии выпустил непривычный для него пост.

Радий Хабиров опубликовал на своих страницах в соцсетях завораживающее фото северного сияния. Кадры были сделаны, со слов главы региона, 12 августа в Чишминском района — у мавзолея Тура-хана, где сейчас строится Музей кочевых цивилизаций.

Как рассказал Хабиров, красота природного явления заставила его задуматься об особом и сакральном значении этого места, а также о его «глубоком философском и духовном» смыслах. При этом руководитель республики указал, что при объяснении природных явлений он, как правило, пытается мыслить рационально, но в этот раз изменил своему принципу.

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Напомним, в ночь на вторник, 13 августа, магнитная буря окрасила небо над Башкирией в оттенки зелёного и фиолетового цветов. Жители всего региона делились в соцсетях снимками явления.

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