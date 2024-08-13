Небеса заставили задуматься Хабирова

Как рассказал Хабиров, красота природного явления заставила его задуматься об особом и сакральном значении этого места, а также о его «глубоком философском и духовном» смыслах. При этом руководитель республики указал, что при объяснении природных явлений он, как правило, пытается мыслить рационально, но в этот раз изменил своему принципу.