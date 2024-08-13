Небеса заставили задуматься Хабирова

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Радий Хабиров опубликовал на своих страницах в соцсетях завораживающее фото северного сияния. Кадры были сделаны, со слов главы региона, 12 августа в Чишминском района — у мавзолея Тура-хана, где сейчас строится Музей кочевых цивилизаций.
Как рассказал Хабиров, красота природного явления заставила его задуматься об особом и сакральном значении этого места, а также о его «глубоком философском и духовном» смыслах. При этом руководитель республики указал, что при объяснении природных явлений он, как правило, пытается мыслить рационально, но в этот раз изменил своему принципу.
Напомним, в ночь на вторник, 13 августа, магнитная буря окрасила небо над Башкирией в оттенки зелёного и фиолетового цветов. Жители всего региона делились в соцсетях снимками явления.