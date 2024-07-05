Атаки на горизонте: когда ожидать магнитные бури в июле 2024 года?

В начале июля нас ожидает повышенная солнечная активность, которая может сказаться на самочувствии многих людей. Что это за явление, как оно влияет на нас и когда именно его ждать — все это мы расскажем в нашем новом материале.

Магнитные бури — резкие изменения в магнитном поле Земли, вызванные повышенной солнечной активностью. Когда на Солнце происходят вспышки, в космическое пространство выбрасывается огромное количество заряженных частиц. Эти частицы достигают Земли и взаимодействуют с её магнитосферой, вызывая геомагнитные возмущения. Для оценки интенсивности магнитных бурь используется шкала G, которая подразделяет их на пять уровней: от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). Магнитные бури в июле 2024 года В начале июля 2024 года геомагнитная обстановка характеризовалась относительным спокойствием. С 1 по 2 июля K-индекс оставался на уровне 2, указывая на спокойные условия. Однако в ночь с 3 на 4 июля прогнозируется магнитная буря уровня G1, которая продлится в течение нескольких часов. Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в начале июля нас ждёт несколько геомагнитных возмущений: 3 июля 2024 года : спокойная геомагнитная обстановка в течение дня. Однако, к полуночи ожидается усиление до уровня G1 (5 баллов по K-индексу).

: спокойная геомагнитная обстановка в течение дня. Однако, к полуночи ожидается усиление до уровня G1 (5 баллов по K-индексу). 4 июля 2024 года : магнитная буря уровня G1 продолжится до утра, затем обстановка стабилизируется.

: магнитная буря уровня G1 продолжится до утра, затем обстановка стабилизируется. 5 июля 2024 года: вероятность магнитной бури снижается до 5%. В начале июля нас ждёт несколько геомагнитных возмущений. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН Активность в середине месяца: будьте на чеку Согласно данным лаборатории солнечной астрономии, 14 июля ожидается возмущение магнитного поля Земли силой в 3 балла. Магнитосфера при этом останется спокойной, что несколько смягчит воздействие на организм человека. 15 июля прогнозируется более сильная магнитная буря — 4 балла. Это уже более серьезное явление, которое может повлиять на самочувствие людей, чувствительных к магнитным возмущениям. Метеозависимые люди могут ощутить головную боль, усталость и другие неприятные симптомы. Магнитная буря уровня G1 продлится всего один день. 16 июля геомагнитная активность снизится до 3 баллов. Магнитные бури — резкие изменения в магнитном поле Земли, вызванные повышенной солнечной активностью. Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН Конец июля: возвращение к спокойствию В конце июля, с 17 по 19 июля, возмущения продолжатся, но их интенсивность уменьшится до 2 баллов. После этого ожидается возвращение к спокойным геомагнитным условиям. Однако это не конец истории. Вторая декада июля: новые возмущения С 20 по 21 июля ожидается слабая магнитная буря интенсивностью 3 балла. Однако спокойная магнитосфера в этот период смягчит ее воздействие на организм. С 22 по 23 июля вновь прогнозируется спокойная магнитосфера и геомагнитная активность не превысит 2 баллов. Магнитные бури могут вызывать целый ряд нежелательных симптомов, включая головные боли, повышенную утомляемость, раздражительность и даже ухудшение настроения. Фото: Изображение Midjourney Как магнитные бури влияют на нас? Магнитные бури могут вызывать целый ряд нежелательных симптомов, включая головные боли, повышенную утомляемость, раздражительность и даже ухудшение настроения. Научные исследования подтверждают, что во время периодов геомагнитных возмущений наблюдается рост числа госпитализаций в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как инфаркт миокарда. — В нашем организме множество реакций и физиологических процессов регулируются биологическими циркадными ритмами. Например, сердечный ритм и выработка гормонов происходят в определённом цикле. Когда на эти циркадные ритмы влияют геомагнитные колебания, это может привести к их дисфункции, — сообщил в интервью изданию «Фонтанка» Олег Гайсенок, ведущий специалист терапевтического отделения ФГБУ «Объединенная больница с амбулаторным отделением Управления делами президента РФ» Как пережить магнитные бури? Если вы подвержены влиянию магнитных бурь, вот несколько советов, которые могут помочь вам смягчить их воздействие на ваше здоровье: Пейте больше воды. поддерживайте баланс жидкости в организме. Врачи рекомендуют пить не менее полутора литров воды в день. Свежий воздух. если можете, проводите больше времени на свежем воздухе. Если это невозможно, чаще проветривайте помещение. Соблюдайте режим дня. старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время. Регулярность сна помогает организму лучше адаптироваться к изменениям. Ограничьте физическую и умственную активность. в дни магнитных бурь лучше снизить нагрузку на организм. Принимайте препараты с мелатонином. консультируйтесь с врачом по поводу применения таких препаратов, как «Адаптол», которые могут помочь улучшить самочувствие. Следите за питанием. правильное питание помогает организму лучше справляться с внешними воздействиями. Читайте также: Геомагнитная буря в Уфе в конце июня: что нужно знать и как подготовиться Магнитный шторм надвигается в конце мая: как уберечь свое здоровье Иранская жара в Уфе: каким станет климат в столице Башкирии через несколько лет?