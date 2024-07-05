Атаки на горизонте: когда ожидать магнитные бури в июле 2024 года?

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Магнитные бури — резкие изменения в магнитном поле Земли, вызванные повышенной солнечной активностью. Когда на Солнце происходят вспышки, в космическое пространство выбрасывается огромное количество заряженных частиц. Эти частицы достигают Земли и взаимодействуют с её магнитосферой, вызывая геомагнитные возмущения. Для оценки интенсивности магнитных бурь используется шкала G, которая подразделяет их на пять уровней: от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные).
В начале июля 2024 года геомагнитная обстановка характеризовалась относительным спокойствием. С 1 по 2 июля K-индекс оставался на уровне 2, указывая на спокойные условия. Однако в ночь с 3 на 4 июля прогнозируется магнитная буря уровня G1, которая продлится в течение нескольких часов.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в начале июля нас ждёт несколько геомагнитных возмущений:
Согласно данным лаборатории солнечной астрономии, 14 июля ожидается возмущение магнитного поля Земли силой в 3 балла. Магнитосфера при этом останется спокойной, что несколько смягчит воздействие на организм человека.
15 июля прогнозируется более сильная магнитная буря — 4 балла. Это уже более серьезное явление, которое может повлиять на самочувствие людей, чувствительных к магнитным возмущениям. Метеозависимые люди могут ощутить головную боль, усталость и другие неприятные симптомы. Магнитная буря уровня G1 продлится всего один день. 16 июля геомагнитная активность снизится до 3 баллов.
В конце июля, с 17 по 19 июля, возмущения продолжатся, но их интенсивность уменьшится до 2 баллов. После этого ожидается возвращение к спокойным геомагнитным условиям. Однако это не конец истории.
С 20 по 21 июля ожидается слабая магнитная буря интенсивностью 3 балла. Однако спокойная магнитосфера в этот период смягчит ее воздействие на организм. С 22 по 23 июля вновь прогнозируется спокойная магнитосфера и геомагнитная активность не превысит 2 баллов.
Магнитные бури могут вызывать целый ряд нежелательных симптомов, включая головные боли, повышенную утомляемость, раздражительность и даже ухудшение настроения. Научные исследования подтверждают, что во время периодов геомагнитных возмущений наблюдается рост числа госпитализаций в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как инфаркт миокарда.
— В нашем организме множество реакций и физиологических процессов регулируются биологическими циркадными ритмами. Например, сердечный ритм и выработка гормонов происходят в определённом цикле. Когда на эти циркадные ритмы влияют геомагнитные колебания, это может привести к их дисфункции, — сообщил в интервью изданию «Фонтанка» Олег Гайсенок, ведущий специалист терапевтического отделения ФГБУ «Объединенная больница с амбулаторным отделением Управления делами президента РФ»
Если вы подвержены влиянию магнитных бурь, вот несколько советов, которые могут помочь вам смягчить их воздействие на ваше здоровье: