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Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Магнитный шторм надвигается: как уберечь свое здоровье от удара солнечной энергии

Магнитный шторм надвигается в конце мая: как уберечь свое здоровье

24 мая 2024, 14:50
Фото: Изображение Midjourney
Магнитный шторм надвигается: как уберечь свое здоровье от удара солнечной энергии
Магнитные бури могут оказывать существенное влияние не только на технику и коммуникационные системы, но и на здоровье человека. Читайте в нашем материале когда ожидать следующую бурю.

Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли, которое вызвано взаимодействием с заряженными частицами, испускаемыми Солнцем. Эти частицы, известные как солнечный ветер, движутся по межпланетному пространству и могут достигать Земли за несколько дней.

Когда солнечный ветер сталкивается с магнитным полем Земли, он отклоняется и сжимается, образуя магнитосферу. Однако, если солнечный ветер достаточно сильный, он может проникнуть в магнитосферу и вызвать возмущения геомагнитного поля. Эти возмущения проявляются в виде магнитных бурь.

Магнитные бури различной силы измеряются по шкале Kp, которая варьируется от 0 до 9 баллов. Значение 0 указывает на отсутствие возмущений, а 9 — на наиболее сильную магнитную бурю.

Магнитные бури оказывают влияние на разные сферы жизни на Земле. Они способны нарушать работу спутников, систем связи и электросетей. Кроме того, магнитные бури могут вызывать сбои в работе навигационных систем и других электронных устройств.

Причины возникновения магнитных бурь

Основной причиной магнитных бурь является повышенная солнечная активность. Солнечная активность варьируется в течение 11-летнего цикла, известного как солнечный цикл. Во время максимума солнечного цикла происходят наиболее мощные магнитные бури.

Солнечные вспышки, выбрасывающие в космос огромное количество заряженных частиц, являются основным источником магнитных бурь. Эти частицы взаимодействуют с магнитосферой Земли, вызывая ее возмущения.

Кроме солнечных вспышек, другие явления на Солнце, такие как корональные дыры и корональные выбросы массы, также могут быть источниками магнитных бурь.

Причины возникновения магнитных бурьПричины возникновения магнитных бурь
Причины возникновения магнитных бурь
Фото: Изображение Midjourney

Прогноз магнитных бурь на ближайшее время

В настоящее время Солнце находится в фазе максимума солнечного цикла, что характеризуется повышенной солнечной активностью. В течение последних нескольких месяцев наблюдалось значительное увеличение числа солнечных вспышек и выбросов корональной массы.

23 мая 2024 года на Солнце произошла крупная солнечная вспышка класса X, которая вызвала сильную магнитную бурю. Ожидается, что в ближайшие дни произойдут дополнительные солнечные вспышки и выбросы корональной массы, что может привести к дальнейшим магнитным бурям.

В настоящее время солнечная активность находится на высоком уровне, и ожидается, что в ближайшие месяцы произойдут несколько крупных магнитных бурь. Согласно прогнозам ученых, следующие даты будут наиболее неблагоприятными:

  • С 23 по 26 мая 2024 г. ожидается серия сильных магнитных бурь. Прогнозируется, что интенсивность этих бурь достигнет уровня G3 (умеренно).
  • 1-2 июня 2024 г. также ожидается магнитная буря средней интенсивности (G3).
  • 9-11 июня 2024 г. прогнозируется еще одна серия магнитных бурь, интенсивность которых может достигать уровня G2 (слабо).
  • 16-17 июня 2024 г. ожидается самая сильная магнитная буря прогнозируемого периода, интенсивность которой может достигать уровня G4 (сильно).
Прогноз магнитных бурь на ближайшее времяПрогноз магнитных бурь на ближайшее время
Прогноз магнитных бурь на ближайшее время
Фото: Сайт Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук

Как магнитные бури влияют на здоровье человека

Точные механизмы воздействия магнитных бурь на организм человека до конца не изучены. Однако предполагается, что они могут влиять на биоритмы организма и обменные процессы.

Магнитные бури могут изменять уровень гормонов, что может приводить к нарушению работы сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем. Кроме того, магнитные бури могут влиять на процессы свертывания крови и работу иммунной системы.

Симптомы, с которыми могут столкнуться метеозависимые люди

Во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать различные симптомы, в том числе:

  • Головные боли
  • Повышение артериального давления
  • Обострение хронических заболеваний
  • Повышенная утомляемость
  • Нарушения сна
  • Перепады настроения
  • Раздражительность
  • Боли в суставах и мышцах
  • Проблемы с пищеварением
Прогноз магнитный бурь на 27 днейПрогноз магнитный бурь на 27 дней
Прогноз магнитный бурь на 27 дней
Фото: Сайт Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук

Советы по улучшению самочувствия

Если вы испытываете симптомы метеозависимости во время магнитных бурь, врачи и специалисты рекомендуют следующие меры:

  • Принимать обезболивающие препараты. при головных болях можно принимать безрецептурные обезболивающие препараты, такие как ибупрофен или парацетамол.
  • Использовать сосудорасширяющие препараты. врач может назначить сосудорасширяющие препараты для улучшения кровообращения.
  • Применять методы народной медицины. некоторые методы народной медицины, такие как травяные чаи или ароматерапия, могут помочь облегчить симптомы метеозависимости.
  • Обратиться к врачу. если симптомы метеозависимости выражены сильно и не проходят самостоятельно, необходимо обратиться к врачу.
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