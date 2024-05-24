Магнитный шторм надвигается в конце мая: как уберечь свое здоровье

Когда солнечный ветер сталкивается с магнитным полем Земли, он отклоняется и сжимается, образуя магнитосферу. Однако, если солнечный ветер достаточно сильный, он может проникнуть в магнитосферу и вызвать возмущения геомагнитного поля. Эти возмущения проявляются в виде магнитных бурь.