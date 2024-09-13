Загадочное северное сияние раскрасило небо над Башкирией

Posted 13 сентября, 04:44
Published 13 сентября, 04:44
Modified 13 сентября, 04:46
Updated 13 сентября, 04:46
Снимки были сделаны в разных районах Республики Башкортостан в ночь на пятницу, 13 сентября. Как пишут СМИ, аналогичное явление наблюдалось и во многих других регионах России — в частности, субъектах Поволжья, а также Центральной и Северо-Западной частей страны.
Причиной явления специалисты называют высокую солнечную активность, вызвавшую магнитную бурю. В последний раз, как рассказывал Mkset, северное сияние видели над Башкирией и соседними регионами в августе 2024 года.
Ранее Mkset рассказывал о том, какой погоды следует ждать жителям Республики Башкортостан и столицы региона на ближайших выходных.