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Posted 13 сентября, 04:44

Published 13 сентября, 04:44

Modified 13 сентября, 04:46

Updated 13 сентября, 04:46

Загадочное северное сияние раскрасило небо над Башкирией

Загадочное северное сияние раскрасило небо над Башкирией

13 сентября 2024, 04:44
Фото: соцсети
Кадрами завораживающего природного явления делятся пользователи соцсетей.

Снимки были сделаны в разных районах Республики Башкортостан в ночь на пятницу, 13 сентября. Как пишут СМИ, аналогичное явление наблюдалось и во многих других регионах России — в частности, субъектах Поволжья, а также Центральной и Северо-Западной частей страны.

Причиной явления специалисты называют высокую солнечную активность, вызвавшую магнитную бурю. В последний раз, как рассказывал Mkset, северное сияние видели над Башкирией и соседними регионами в августе 2024 года.

Фото: соцсети.

Ранее Mkset рассказывал о том, какой погоды следует ждать жителям Республики Башкортостан и столицы региона на ближайших выходных.

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