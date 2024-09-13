Загадочное северное сияние раскрасило небо над Башкирией

Снимки были сделаны в разных районах Республики Башкортостан в ночь на пятницу, 13 сентября. Как пишут СМИ, аналогичное явление наблюдалось и во многих других регионах России — в частности, субъектах Поволжья, а также Центральной и Северо-Западной частей страны.