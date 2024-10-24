Сегодня в Уфе: Башкирию «колбасит», каникулы и дети-копилки

В Стерлитамаке участились случаи обращения к медикам детей с инородными предметами в пищеводе. Согласно статистике Минздрава, в течение 2024 года врачами городских больниц было извлечено более 50 инородных предметов у людей с жалобами на боли в желудке — среди них было 20 детей, самый старший из которых достигал 13-летнего возраста. Среди всех проглоченных вещей чаще всего у юных пациентов обнаруживались монеты разного достоинства: от 5 копеек до 10 рублей.