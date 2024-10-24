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Posted 24 октября, 19:00

Published 24 октября, 19:00

Modified 24 октября, 19:17

Updated 24 октября, 19:17

Сегодня в Уфе: Башкирию «колбасит», каникулы и дети-копилки

Сегодня в Уфе: Башкирию «колбасит», каникулы и дети-копилки

24 октября 2024, 19:00
Фото: администрация Уфы
Сюжет
Дети
В очередном дайджесте Mkset рассказывает, что нужно знать к пятнице, 25 октября.

Погода в Уфе

В пятницу, 25 октября, синоптики местного Гидрометцентра обещают в столице Башкирии облачную погоду. Город в течение дня накроют дожди. Ветер юго-западного направления, 5-10 м/с. Днём воздух разогреется не выше +6°C… +8°C.

Внезапно наступившие длительные дожди, которых горожане не видели с конца лета, судя по всему, с непривычки нарушили способности уфимцев к вождению — по крайней мере, так горожане решили объяснить девятибалльные пробки, сковавшие город в вечерний час пик 24 октября.

Уфимцы разучились ездить из-за дождя
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Ранее Mkset выяснял, какая погода ждёт уфимцев зимой — мы разобрали, что на этот счёт говорят синоптики и разобрались в некоторых «народных методах» предугадывания сюрпризов природы.

Какая зима будет в Башкирии
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Магнитная буря

На землю 25 октября обрушится магнитная буря вследствие солнечной активности. Начало всплесков прогнозируется на раннее утро по уфимскому времени. Интенсивность магнитной бури должна снизиться ещё до обеда.

Как считают психолог Екатерина Стецюра, для большинства людей подобные явления неопасны. Тем не менее серьёзный дискомфорт они могут вызвать у людей, подверженных сильному стрессу или имеющих проблемы с сердцем.

— Важно вовремя распознавать сигналы стресса и управлять ими. Магнитные бури могут быть очередным поводом для того, чтобы напомнить себе о необходимости заботиться о здоровье, — цитирует эксперта «РИА Новости».

Есть и приятные новости — в небе в связи с солнечной активностью может появиться яркое «северное сияние».

Наступают долгожданные длинные выходные

…правда, не у трудящегося населения. В пятницу, 25 октября, последние в этом месяце уроки пройдут в большинстве школ столицы Башкирии. После этого ученики отправятся на длинные каникулы. Вновь за парты ребята вернутся 5 ноября — сразу после Дня народного единства.

В Башкирии закрывают все школы
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Не до хандры

Специалисты тем временем выяснили — осенью уфимские работники стали трудиться гораздо усерднее. По крайней мере, так «чувствуют» 57% жителей башкирской столицы. По данным «Авито», сильнее всего увеличение нагрузки с началом осени заметили занятые в сферах маркетинга и рекламы (74%), образовании и науке (74%), а также управлении персоналом (73%).

Как справиться с осенним стрессом — мнение уфимцев

Опрос «Авито» также выявил самые популярные способы, которые горожане используют для борьбы с выгоранием на работе. Так, порядка 60% уфимцев просто «сохраняют позитивный настрой» и «мотивируют себя». Около 29% жителей региональной столицы стараются всё тщательно планировать и расставлять приоритеты. Регулярные перерывы помогают сохранять концентрацию 27%. Четверть горожан для повышения продуктивности также стараются эффективнее организовывать своё рабочее пространство. Ещё 21% ответил, что помогает им делегирование своих задач.

Печальная статистика

В Стерлитамаке участились случаи обращения к медикам детей с инородными предметами в пищеводе. Согласно статистике Минздрава, в течение 2024 года врачами городских больниц было извлечено более 50 инородных предметов у людей с жалобами на боли в желудке — среди них было 20 детей, самый старший из которых достигал 13-летнего возраста. Среди всех проглоченных вещей чаще всего у юных пациентов обнаруживались монеты разного достоинства: от 5 копеек до 10 рублей.

Дети-копилки обнаружены в Башкирии
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Куда бесплатно сходить в Уфе на выходных

К этим выходным, 26–27 октября, Mkset подготовил дайджест событий, которые можно посетить и не потратить ни копейки. На этом уик-энде уфимцы могут бесплатно посмотреть хоккей, поучаствовать в конкурсах, сходить в кино и посещать выставки. Подробнее — в нашем материале.

Куда сходить бесплатно в Уфе
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Что читать осенью, чтобы не загрустить

Завершаем дайджест традиционный подборкой. В этот раз советуем несколько книг, которые могут помочь разогнать осеннюю тоску.

  • «Есть, молиться, любить» (16+) — Элизабет Гилберт. Вдохновляющая история о поиске счастья и гармонии, пропитанная жаждой жизни.

  • «Маленький принц» (12+) — Антуан де Сент-Экзюпери. Знакомая с детства волшебная и философская сказка, рассказывающая о приключениях маленького мальчика с другой планеты, который исследует жизнь и человеческие отношения.

  • «Гарри Поттер и философский камень» (6+) — Дж. К. Роулинг. Легендарный роман, знакомящий с магическим миром Хогвартса, погрузит вас в атмосферу волшебства и приключений, отвлекая от осенней тоски.

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