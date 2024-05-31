Шторм надвигается! Готовьтесь к геомагнитной буре в конце мае

Психологические реакции: метеочувствительные люди могут испытывать дезадаптивные реакции, такие как тревога, депрессия или соматоформные расстройства, в ответ на изменения в погодных условиях, включая магнитные бури. Эти реакции могут быть связаны с дистонией симпато-парасимпатической системы, которая может быть усиленной стрессом.

Сезонные аффективные расстройства: магнитные бури, особенно в зимний период, могут усиливать симптомы сезонного аффективного расстройства.

Влияние на сон: магнитные бури могут влиять на качество сна, вызывая бессонницу или поверхностный сон.

Влияние на физическое здоровье: такие бури могут влиять на работу сердца, повышая риск аритмии и других сердечно-сосудистых проблем. Также они могут влиять на работу нервной системы, вызывая головные боли и усталость.