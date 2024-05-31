Шторм надвигается! Готовьтесь к геомагнитной буре в конце мае

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Каждые 11 лет Солнце завершает солнечный цикл, в ходе которого огромное количество радиации и плазмы выбрасывается в виде солнечных бурь.
Во время этого цикла крупные извержения огромной энергии, содержащей мощь нескольких ядерных бомб, взрываются с поверхности Солнца, распространяются по космосу и неизбежно поражают Землю. Это корональные выбросы массы.
Двигаясь со скоростью более миллиона миль в час, выброшенная масса протонов и электронов может преодолеть расстояние в 93 миллиона миль от Солнца до Земли за считанные дни.
Поскольку расстояние между Землей и Солнцем очень велико, КВМ фактически не достигают нашей планеты. Но время от времени этот мощный энергетический взрыв действительно поражает нашу планету, вызывая геомагнитную бурю, которая обычно проявляется в полярных сияниях, обычно наблюдаемых вблизи северного и южного полюсов.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ожидается, что с вечера пятницы 31 мая до второй половины дня субботы 1 июня Землю накроют магнитные бури слабой и средней интенсивности (класс G1-G2).
Наиболее вероятная продолжительность магнитных бурь составляет от 15 до 20 часов, то есть примерно до полудня субботы. В пик буря может достичь уровня G2. Вероятность бурь более сильного уровня, G3, оценивается в 15%.
В результате выброса корональной массы с Солнца 29 мая возникло возмущение магнитного поля Земли, сообщает Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики.
30 мая зафиксировано изменение магнитного поля Земли. Эксперты прогнозируют высокую солнечную активность, включая мощные вспышки класса X, возможны также протонные вспышки. Это может привести к ухудшению условий КВ-радиосвязи в определенные часы суток.
Психологические реакции: метеочувствительные люди могут испытывать дезадаптивные реакции, такие как тревога, депрессия или соматоформные расстройства, в ответ на изменения в погодных условиях, включая магнитные бури. Эти реакции могут быть связаны с дистонией симпато-парасимпатической системы, которая может быть усиленной стрессом.
Сезонные аффективные расстройства: магнитные бури, особенно в зимний период, могут усиливать симптомы сезонного аффективного расстройства.
Влияние на сон: магнитные бури могут влиять на качество сна, вызывая бессонницу или поверхностный сон.
Влияние на физическое здоровье: такие бури могут влиять на работу сердца, повышая риск аритмии и других сердечно-сосудистых проблем. Также они могут влиять на работу нервной системы, вызывая головные боли и усталость.
Влияние на электронные устройства: могут влиять на работу электронных устройств, таких как спутники, радиосвязь и другие системы, что может повлиять на доступ к информации и услугам, что в свою очередь может усугубить психологические симптомы.
Профилактика включает в себя соблюдение ряда простых рекомендаций, которые многие из нас предпочитают игнорировать.