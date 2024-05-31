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Шторм надвигается! Готовьтесь к геомагнитной буре в конце мае

Шторм надвигается! Готовьтесь к геомагнитной буре в конце мае

31 мая 2024, 13:16
Фото: Изображение Midjourney
Шторм надвигается! Готовьтесь к геомагнитной буре в конце мае
Солнечные бури, мощные выбросы энергии, могут поражать Землю, вызывая геомагнитные бури. Ожидается, что в конце мая Землю накроют магнитные бури слабой и средней интенсивности, которые могут повлиять на психоэмоциональное состояние, сон и физическое здоровье. Узнайте, как подготовиться и справиться

Каждые 11 лет Солнце завершает солнечный цикл, в ходе которого огромное количество радиации и плазмы выбрасывается в виде солнечных бурь.

Во время этого цикла крупные извержения огромной энергии, содержащей мощь нескольких ядерных бомб, взрываются с поверхности Солнца, распространяются по космосу и неизбежно поражают Землю. Это корональные выбросы массы.

Двигаясь со скоростью более миллиона миль в час, выброшенная масса протонов и электронов может преодолеть расстояние в 93 миллиона миль от Солнца до Земли за считанные дни.

Поскольку расстояние между Землей и Солнцем очень велико, КВМ фактически не достигают нашей планеты. Но время от времени этот мощный энергетический взрыв действительно поражает нашу планету, вызывая геомагнитную бурю, которая обычно проявляется в полярных сияниях, обычно наблюдаемых вблизи северного и южного полюсов.

Прогноз магнитных бурь на ближайшие несколько днейПрогноз магнитных бурь на ближайшие несколько дней
Прогноз магнитных бурь на ближайшие несколько дней
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Магнитная буря в конце мая

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ожидается, что с вечера пятницы 31 мая до второй половины дня субботы 1 июня Землю накроют магнитные бури слабой и средней интенсивности (класс G1-G2).

Наиболее вероятная продолжительность магнитных бурь составляет от 15 до 20 часов, то есть примерно до полудня субботы. В пик буря может достичь уровня G2. Вероятность бурь более сильного уровня, G3, оценивается в 15%.

В результате выброса корональной массы с Солнца 29 мая возникло возмущение магнитного поля Земли, сообщает Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики.

30 мая зафиксировано изменение магнитного поля Земли. Эксперты прогнозируют высокую солнечную активность, включая мощные вспышки класса X, возможны также протонные вспышки. Это может привести к ухудшению условий КВ-радиосвязи в определенные часы суток.

Выброс массы после вспышки X1.4 от 29 мая 2024 годаВыброс массы после вспышки X1.4 от 29 мая 2024 года
Выброс массы после вспышки X1.4 от 29 мая 2024 года
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Как магнитная буря может повлиять на человека?

  1. Психологические реакции: метеочувствительные люди могут испытывать дезадаптивные реакции, такие как тревога, депрессия или соматоформные расстройства, в ответ на изменения в погодных условиях, включая магнитные бури. Эти реакции могут быть связаны с дистонией симпато-парасимпатической системы, которая может быть усиленной стрессом.

  2. Сезонные аффективные расстройства: магнитные бури, особенно в зимний период, могут усиливать симптомы сезонного аффективного расстройства.

  3. Влияние на сон: магнитные бури могут влиять на качество сна, вызывая бессонницу или поверхностный сон.

  4. Влияние на физическое здоровье: такие бури могут влиять на работу сердца, повышая риск аритмии и других сердечно-сосудистых проблем. Также они могут влиять на работу нервной системы, вызывая головные боли и усталость.

  5. Влияние на электронные устройства: могут влиять на работу электронных устройств, таких как спутники, радиосвязь и другие системы, что может повлиять на доступ к информации и услугам, что в свою очередь может усугубить психологические симптомы.

Вспышка X1.4 от 29 мая 2024 годаВспышка X1.4 от 29 мая 2024 года
Вспышка X1.4 от 29 мая 2024 года
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Основные способы справиться с последствиями метео-бурь

Профилактика включает в себя соблюдение ряда простых рекомендаций, которые многие из нас предпочитают игнорировать.

  • Регулярно занимайтесь гимнастикой для улучшения гибкости. это поможет поддерживать ваши кровеносные сосуды и мышцы в тонусе, способствуя лучшему кровообращению.
  • Обеспечьте себе достаточный сон. здоровый сон — залог здорового мозга. Старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки.
  • Поддерживайте гидратацию. употребляйте от 0,5 до 1,5 литра воды в день. Вода необходима для нормального функционирования всего организма. Ограничьте потребление кофе до 1-2 чашек в день и минимизируйте употребление алкоголя.
  • Следите за питанием. пища является источником энергии для каждой клетки вашего тела. Обратите внимание на состав продуктов, которые вы употребляете, и старайтесь следовать диете, богатой натуральными витаминами и компонентами, избегая искусственных добавок и консервантов.
  • Измените рацион. исключите из питания жирные, белковые, жареные, копченые и острые блюда, а также полуфабрикаты. Увеличьте потребление продуктов, богатых витамином Е и омега-3 жирными кислотами, таких как грецкие орехи, брокколи, брюссельская капуста, сладкий перец, лосось, треска и тунец.
  • Откажитесь от вредных привычек. поймите, что ваш организм уже подвержен воздействию негативных факторов, таких как плохая экология и ежедневный стресс, которые медленно, но верно истощают его.
  • Минимизируйте воздействие погоды. по возможности оставайтесь дома в непогоду, избегайте тяжелой работы в такие дни, держите ноги и шею в тепле и старайтесь не подвергаться воздействию холодных сквозняков.
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#Ольга Харина#Общество#Космос#Космическое явление#Магнитная буря#Планеты
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