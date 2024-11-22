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Куница

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Ноябрь
Символ Уфы бродит по Уфе
22 ноября, 07:12
Смертельный фонарь появился в Уфе
13 ноября, 16:57
«Достали с этой куницей»
12 ноября, 16:30
Октябрь
В Уфе поставили не тот памятник
9 октября, 11:14
Август
«Уфа» сыграет с «Торпедо» в куницах
28 августа, 10:56
Июль
Отстрел символа Уфы хотят легализовать депутаты Башкирии
Вместе с включением в список охотничьих ресурсов куницы региональные парламентарии обсудят цифровизацию охоты, сообщает пресс-служба Курултая Республики Башкортостан.
15 июля, 10:00
Аномальная жара в Башкирии спровоцировала ДТП
5 июля, 14:44
Июнь
Дикие животные стали чаще выходить к людям в Башкирии
30 июня, 09:41
Необычный рисунок появился на севере Уфы
О новом мурале рассказал мэр города Ратмир Мавлиев.
15 июня, 11:01
Май
Уфе подарили летний пушистый символ
31 мая, 12:59
«Господи, что это?!»: юркий зверь напугал уфимцев
О том, почему животное так и не удалось отловить, рассказали в Управлении гражданской защиты Уфы.
6 мая, 05:57
Апрель
В центре Уфы заметили куницу
В Уфе очевидцы заметили сидяющую на дереве куницу. Об этом рассказали в центре реабилитации животных «Пин и Пуф».
3 апреля, 08:01

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