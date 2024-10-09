mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 11:14

Published 9 октября, 11:14

Modified 9 октября, 14:12

Updated 9 октября, 14:12

Огромная куница украсила Уфу

В Уфе поставили не тот памятник

9 октября 2024, 11:14
Фото: Ксения Калинина

Огромная куница украсила Уфу

В Уфе на кольце у Центрального рынка установили фигуру куницы, сообщают в среду, 9 октября, инсайдерские телеграмм-каналы.

Напомним, что ранее в мэрии города проходил конкурс на лучший концепт арт-объекта для локации в центре города. Победителем стал проект «Тепло рук» («Ҡул йылыһы») Ильи Ищенко из московского «Института городского развития». Этот проект символизировал единство Европы и Азии через образ двух рук, которые должны были стать местом встречи культур. Однако позже глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев отмечал, что это решение не является окончательным.

Теперь же вместо ожидаемого арт-объекта горожане увидели фигуру куницы. Ранее на этом месте находилась рекламная конструкция, которую демонтировали перед установкой нового объекта. По всей видимости проект с куницей еще не окончен.

Фото: Мэрия Уфы

Как ранее сообщал Mkset, памятник Салавата Юлаева демонтируют для реконструкции. Согласно предварительным оценкам, стоимость работ составит около 300 миллионов рублей

Салават Юлаев уйдет в «отпуск» на год
Узнать подробнее
Читайте также:
Детсад скрыл перелом у ребенкаМерзкие насекомые атакуют БашкириюКак банки зарабатывают на ипотеке?
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Памятник#Чиновники#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Арт-объект#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Куница#Городское развитие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика