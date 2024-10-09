В Уфе поставили не тот памятник

Posted 9 октября, 11:14
Published 9 октября, 11:14
Modified 9 октября, 14:12
Updated 9 октября, 14:12
Напомним, что ранее в мэрии города проходил конкурс на лучший концепт арт-объекта для локации в центре города. Победителем стал проект «Тепло рук» («Ҡул йылыһы») Ильи Ищенко из московского «Института городского развития». Этот проект символизировал единство Европы и Азии через образ двух рук, которые должны были стать местом встречи культур. Однако позже глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев отмечал, что это решение не является окончательным.
Теперь же вместо ожидаемого арт-объекта горожане увидели фигуру куницы. Ранее на этом месте находилась рекламная конструкция, которую демонтировали перед установкой нового объекта. По всей видимости проект с куницей еще не окончен.
Как ранее сообщал Mkset, памятник Салавата Юлаева демонтируют для реконструкции. Согласно предварительным оценкам, стоимость работ составит около 300 миллионов рублей