В Уфе поставили не тот памятник

Напомним, что ранее в мэрии города проходил конкурс на лучший концепт арт-объекта для локации в центре города. Победителем стал проект «Тепло рук» («Ҡул йылыһы») Ильи Ищенко из московского «Института городского развития». Этот проект символизировал единство Европы и Азии через образ двух рук, которые должны были стать местом встречи культур. Однако позже глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев отмечал, что это решение не является окончательным.