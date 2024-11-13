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Posted 13 ноября, 16:57

Published 13 ноября, 16:57

Modified 13 ноября, 18:12

Updated 13 ноября, 18:12

Смертельный фонарь появился в Уфе

Смертельный фонарь появился в Уфе

13 ноября 2024, 16:57
Фото: Mash Batash / Telegram.
В столице Башкирии жители обнаружили опору уличного освещения, скрывающую серьёзную опасность, пишут в Telegram-каналах в среду, 13 ноября.

Как рассказал ресурсу Mash очевидец, «смертельный» фонарь был им замечен в Саду Салавата Юлаева.

Житель башкирской столицы выгуливал собаку — любимец в какой-то момент приблизился к опоре, судя по всему, пометить территорию, однако внезапно завизжал. Как оказалось, питомец получил удар током. Примечательно и то, что на кадрах заметно расстаявший вокруг фонаря снег, притом что весь парк укутан белым покровом.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии волонтёры спасли куницу, забравшуюся на дерево посреди города.

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