Смертельный фонарь появился в Уфе

Житель башкирской столицы выгуливал собаку — любимец в какой-то момент приблизился к опоре, судя по всему, пометить территорию, однако внезапно завизжал. Как оказалось, питомец получил удар током. Примечательно и то, что на кадрах заметно расстаявший вокруг фонаря снег, притом что весь парк укутан белым покровом.