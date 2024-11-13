Смертельный фонарь появился в Уфе

Posted 13 ноября, 16:57
Published 13 ноября, 16:57
Modified 13 ноября, 18:12
Updated 13 ноября, 18:12
Как рассказал ресурсу Mash очевидец, «смертельный» фонарь был им замечен в Саду Салавата Юлаева.
Житель башкирской столицы выгуливал собаку — любимец в какой-то момент приблизился к опоре, судя по всему, пометить территорию, однако внезапно завизжал. Как оказалось, питомец получил удар током. Примечательно и то, что на кадрах заметно расстаявший вокруг фонаря снег, притом что весь парк укутан белым покровом.
Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии волонтёры спасли куницу, забравшуюся на дерево посреди города.