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Posted 22 ноября, 07:12

Published 22 ноября, 07:12

Modified 22 ноября, 07:36

Updated 22 ноября, 07:36

В Уфе заметили куницу

Символ Уфы бродит по Уфе

22 ноября 2024, 07:12
Фото: FreePik.

В Уфе заметили куницу

На велопешеходном маршруте «Уфимское ожерелье» мужчинам посчастливилось встретиться с местным пушистым символом, сообщают в пятницу, 22 ноября, инсайдерские телеграмм-каналы.

На фоне живописных пейзажей «Уфимского ожерелья» два друга, наслаждаясь прогулкой, заметили нечто необычное. На дереве, ловко взбираясь вверх, находился зверёк, который вызвал у парней массу вопросов.

— Может, это лиса? — недоумевали они, глядя на пушистое создание.

Однако вскоре стало ясно, что это никто иной, как куница — милый и обаятельный представитель фауны, который стал, своего рода, символом Уфы. Зверёк, словно понимая, что на него обращено внимание, с удовольствием позировал для камеры. Этот случай стал поводом для обсуждения в социальных сетях, где пользователи не упустили возможности пошутить над ситуацией.

— Лиса по деревьям карабкается.
— Где лиса и где дерево, а кадры классные, однозначно.
— Такой миленький зверек, тоже теперь хочу встретить, — пишут жители города в соцсетях.

Как ранее сообщал Mkset, в лесах Башкирии произошла неожиданная встреча — грациозная красотка попала в объектив камеры.

Роскошная красотка бродит по Башкирии
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