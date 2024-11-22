Символ Уфы бродит по Уфе

Однако вскоре стало ясно, что это никто иной, как куница — милый и обаятельный представитель фауны, который стал, своего рода, символом Уфы. Зверёк, словно понимая, что на него обращено внимание, с удовольствием позировал для камеры. Этот случай стал поводом для обсуждения в социальных сетях, где пользователи не упустили возможности пошутить над ситуацией.