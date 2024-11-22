Символ Уфы бродит по Уфе

Posted 22 ноября, 07:12
Published 22 ноября, 07:12
Modified 22 ноября, 07:36
Updated 22 ноября, 07:36
На фоне живописных пейзажей «Уфимского ожерелья» два друга, наслаждаясь прогулкой, заметили нечто необычное. На дереве, ловко взбираясь вверх, находился зверёк, который вызвал у парней массу вопросов.
— Может, это лиса? — недоумевали они, глядя на пушистое создание.
Однако вскоре стало ясно, что это никто иной, как куница — милый и обаятельный представитель фауны, который стал, своего рода, символом Уфы. Зверёк, словно понимая, что на него обращено внимание, с удовольствием позировал для камеры. Этот случай стал поводом для обсуждения в социальных сетях, где пользователи не упустили возможности пошутить над ситуацией.
— Лиса по деревьям карабкается.
— Где лиса и где дерево, а кадры классные, однозначно.
— Такой миленький зверек, тоже теперь хочу встретить, — пишут жители города в соцсетях.
Как ранее сообщал Mkset, в лесах Башкирии произошла неожиданная встреча — грациозная красотка попала в объектив камеры.