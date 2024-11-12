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Posted 12 ноября, 16:30

Published 12 ноября, 16:30

Modified 12 ноября, 18:51

Updated 12 ноября, 18:51

В Уфе спасли куницу

«Достали с этой куницей»

12 ноября 2024, 16:30
Фото: ЦРЖД «Пин и Пуф"/Telegram, @bdtprb/Telegram.

В Уфе спасли куницу

Волонтёры рассказали судьбу редкого для городских пейзажей Уфы зверька, целый день обсуждавшегося в соцсетях во вторник, 12 ноября.

Как рассказывали очевидцы, застрявшую на высоком дереве куницу уфимцы заметили днём в одном из дворов по проспекту Октября.

Зверёк просидел на ветках практически целый день. В светлое время суток спасатели остерегались того, что зверёк мог испугаться и спрыгнуть вниз, попав под колёса автомобилей. Волонтёры сняли куницу с дерева уже когда стемнело, после чего выпустили животное в естественную среду обитания.

Лося сбили в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе на Затонском шоссе водитель на огромной скорости сбил взрослого лося.

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