«Достали с этой куницей»

Зверёк просидел на ветках практически целый день. В светлое время суток спасатели остерегались того, что зверёк мог испугаться и спрыгнуть вниз, попав под колёса автомобилей. Волонтёры сняли куницу с дерева уже когда стемнело, после чего выпустили животное в естественную среду обитания.