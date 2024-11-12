«Достали с этой куницей»

Posted 12 ноября, 16:30
Published 12 ноября, 16:30
Modified 12 ноября, 18:51
Updated 12 ноября, 18:51
Как рассказывали очевидцы, застрявшую на высоком дереве куницу уфимцы заметили днём в одном из дворов по проспекту Октября.
Зверёк просидел на ветках практически целый день. В светлое время суток спасатели остерегались того, что зверёк мог испугаться и спрыгнуть вниз, попав под колёса автомобилей. Волонтёры сняли куницу с дерева уже когда стемнело, после чего выпустили животное в естественную среду обитания.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе на Затонском шоссе водитель на огромной скорости сбил взрослого лося.