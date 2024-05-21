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Published Сегодня, 05:20

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

Самое холодное село Башкирии обновило температурный рекорд

Самое холодное село Башкирии обновило температурный рекорд

21 мая 2024, 05:20
Фото: Архив 1MI

Самое холодное село Башкирии обновило температурный рекорд

Жители села Уткалево — самого холодного населенного пункта Башкирии — рассказали о том, что в ночь на 21 мая температура воздуха в деревне опустилась ниже нуля.

По словам сельчан, из-за заморозков в Уткалево похолодало до -4°С. Фотограф Ришат Хайбуллин поделился своими кадрами, на которых он запечатлел утренний иней на растениях.

Местные жители рассказывают, что к частым холодам они привыкли. Зимой в морозы термометры у домов сельчан могут показывать до -40°С. Между тем сельчане также отмечают, что в мае минувшего года таких холодных ночей они не помнят.

Добавим, что синоптики Башгидрометцентра в ночь на среду, 21 мая, обещали местами заморозки до -2°С.

Фото: Ришат Хайбуллин / Vk/@club78188690

Как сообщал Mkset, в начале месяца Уфа установила новый температурный рекорд. В городе был перекрыт абсолютный температурный минимум. По словам синоптиков, таких холодов не фиксировали 48 лет.

В Башкирии потеплеет до +23°
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