Самое холодное село Башкирии обновило температурный рекорд

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
По словам сельчан, из-за заморозков в Уткалево похолодало до -4°С. Фотограф Ришат Хайбуллин поделился своими кадрами, на которых он запечатлел утренний иней на растениях.
Местные жители рассказывают, что к частым холодам они привыкли. Зимой в морозы термометры у домов сельчан могут показывать до -40°С. Между тем сельчане также отмечают, что в мае минувшего года таких холодных ночей они не помнят.
Добавим, что синоптики Башгидрометцентра в ночь на среду, 21 мая, обещали местами заморозки до -2°С.
Как сообщал Mkset, в начале месяца Уфа установила новый температурный рекорд. В городе был перекрыт абсолютный температурный минимум. По словам синоптиков, таких холодов не фиксировали 48 лет.