Синоптики назвали дату потепления в Башкирии

Напомним, ранее на этой неделе в течение двух дней синоптики регистрировали температурные рекорды. Так, ночь с 10 на 11 декабря с температурой -30,9 °C оказалась самой холодной. Прошлый минимум — -29,6 °C — был установлен на станции метеорологической станции «Уфа — Дёма» в 1952 году.