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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

В Башкирии к концу текущей недели потеплеет до -8 градусов

Синоптики назвали дату потепления в Башкирии

13 декабря 2023, 09:04
Фото: 1MI

В Башкирии к концу текущей недели потеплеет до -8 градусов

Метеорологическую сводку публикует сервис «Яндекс.Погода».

Долгожданное потепление придет в Башкирию во второй половине недели. Так, уже в четверг, 14 декабря, температура воздуха днем составит -13°, -16°, ночью столбики термометров опустятся до -14°, -15°. Ветер восточный, юго-восточный до 2 м/с.

В пятницу, 15 декабря, температура воздуха днем составит -12°, -14°, ночью до -16°. Ожидается солнечная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 1,5 до 2 м/c.

В субботу, 16 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня ожидаются осадки — пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем составит от -9° до -11°, ночью -9°. Ветер южный, юго-восточный до 3,5 с порывами метров в секунду.

В воскресенье, 17 декабря, дня также ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем составит -8°, ночью до -10°. Ветер южный — от 1,7 до 2,5 метров в секунду.

Напомним, ранее на этой неделе в течение двух дней синоптики регистрировали температурные рекорды. Так, ночь с 10 на 11 декабря с температурой -30,9 °C оказалась самой холодной. Прошлый минимум — -29,6 °C — был установлен на станции метеорологической станции «Уфа — Дёма» в 1952 году.

А уже в ночь с 11 на 12 декабря на станции Уфа-Дема термометры показали отметку в -33,9°C, обновив тем самым 46-летний рекорд для 12 декабря, который ранее держался на уровне -30,2°C.

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