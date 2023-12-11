Жители нового жилого комплекса в Уфе массово жалуются на холодные квартиры

Сотрудница «Третьего треста» ответила нам, что жалобы бывают всегда, но единичные. Собственникам квартир необходимо обратиться в отдел по работе с клиентами, где составляется заявление. Но в отделе маркетинга застройщика не в курсе о массовости обращений.