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В Уфе жители оказались недовольны качеством новых квартир

Жители нового жилого комплекса в Уфе массово жалуются на холодные квартиры

11 декабря 2023, 05:05
Фото: Идэль Гумеров

В Уфе жители оказались недовольны качеством новых квартир

В квартирах замерзают дети и взрослые.

Жители микрорайона «Яркий» в Дёме недовольны тем, как новые квартиры удерживают тепло. Массовые жалобы поступили в комментарии главы региона на странице «ВКонтакте».

Пользователь Эмиль Б. пишет: «Наступила зима, дома холодно. Все соседи жалуются на холод». К его возмущению присоединились Алина В. и Ильшат Г., подтвердившие, что в квартирах холодно. Эмиль Б. добавляет — окна покрываются снегом, в помещениях «стоит гул от ветра».

Оказалось, что замерзают в новых квартирах десятки жильцов. Ангелина П. уточнила, что «очень дуло из оконных петель», а Марья Е. пожаловалась на «ледяные полы». Валентина Ш. констатировала — застройщик не в состоянии справиться с ситуацией.

Администрация Дёмского района заявила о том, что застройщик отрабатывает заявки по регулировке окон в порядке очереди.

— Если вы обращались к ним с этим вопросом, обязательно дойдут и до вашей квартиры. Такие моменты после сдачи дома в эксплуатацию застройщик устраняет в рамках гарантийных обязательств.

Проект «Экогород „Яркий“ реализовывала группа компаний „Третий трест“. Ранее там случился скандал из-за построенной дороги — она превратилась в ухабы и трещины. На её строительство было потрачено 170 млн рублей.

Сотрудница «Третьего треста» ответила нам, что жалобы бывают всегда, но единичные. Собственникам квартир необходимо обратиться в отдел по работе с клиентами, где составляется заявление. Но в отделе маркетинга застройщика не в курсе о массовости обращений.

#Город#Уфа#Застройщик#Идэль Гумеров#Дёма#Холод
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