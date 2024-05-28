ХК «Салават Юлаев» разочаровывает: болельщики требуют отставки руководства и тренеров

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» из Уфы продолжает сталкиваться с проблемами, несмотря на значительные финансовые вложения. В последнем сезоне команда не смогла преодолеть первый раунд плей-офф Кубка Гагарина, вызвав разочарование среди болельщиков. 1243
В попытке улучшить свои показатели ХК «Салават Юлаев» осуществил ряд шагов. В первую очередь, это коснулось изменений в составе команды, в частности, был заключен контракт с опытным защитником Динаром Хафизуллиным.
Согласно информации от издания «Спорт-экспресса», зарплата 35-летнего хоккеиста составит около 45 миллионов рублей в год. Ранее Хафизуллин выступал за «Салават Юлаев» в сезоне 2021/22, затем провел сезон в «Ак Барсе» и вновь вернулся в Уфу.
Тем не менее, зарплата мужчины является относительно небольшой в сравнении с другими игроками команды, которые подписали контракты за последнее время. Так, канадский нападающий Джошуа Ливо продлил соглашение на сумму 85 миллионов рублей, а другому нападающему Шелдону Ремпалу клуб предложил контракт на 90 миллионов рублей за сезон. В то же время, годовой оклад главного тренера уфимских хоккеистов составляет 20 миллионов рублей за сезон.
Примечательно, что клуб занимает 10-е место в Континентальной хоккейной лиге по суммарным зарплатам игроков, которые составляют 747 миллионов рублей в год.
Правительство Башкортостана заверило, что продолжит предоставлять материальную помощь хоккейному клубу «Салават Юлаев» посредством «Регионального фонда». Глава Минспорта региона Руслан Хабибов отметил, что клуб получал поддержку от республики в прошлом и будет получать ее в дальнейшем.
— Министерство спорта Республики Башкортостан на сегодняшний день понимает, какие необходимо провести комплексные мероприятия, для того чтобы в том числе поддержать хоккейный клуб «Салават Юлаев». Руководство клуба это понимает, в том числе понимание есть с «Региональным фондом». Еще раз хочу сказать, что «Салават Юлаев» финансово поддерживался республикой и будет поддерживаться, — цитирует Хабибова ТАСС.
Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Салават Юлаев» планирует вернуть уровень финансирования, который был в клубе до 2020 года.
Ситуация вокруг хоккейного клуба становится все более напряженной на фоне недовольства болельщиков и неудачных результатов команды. После провала в плей-офф, фанаты активно высказывают свое недовольство в социальных сетях и требуют радикальных изменений в руководстве и составе команды.
Отставка руководства: главной мишенью критики стали генеральный директор Ринат Баширов и тренерский штаб, во главе с Виктором Козловым. Фанаты считают, что текущее руководство не справляется с задачами по поддержанию и развитию клуба на высоком уровне.
Из авторитетного топ клуба, превратились в клуб пенсионеров, должников и скандалов … (спасибо гнилому руководству), — негодуют в соц.сетях
Финансовые проблемы и долги: клуб сталкивается с серьезными финансовыми трудностями, что отражается на качестве состава и возможностях для привлечения талантливых игроков.
— Если уж денег нет, долги, не могут построить нормальную команду, скорее всего не хотят, пропустили бы пару сезонов, расплатились бы долгами и набрали бы новую команду с новым руководством и тренером, и желательно с новым спонсором.
Состояние команды: многие болельщики считают, что команда утратила былую силу и потенциал, что подтверждается ее неудачами в последних сезонах.
Беспокойство за будущее хоккея в регионе: фанаты выражают опасения по поводу возможной деградации хоккейного спорта в Башкортостане, особенно после расформирования ФК «Уфа», что может стать предвестником ухудшения ситуации и в хоккее.
В ответ на критику, руководство клуба, включая Баширова и Козлова, заявило о готовности покинуть свои посты, если не смогут улучшить результаты команды. Это может стать первым шагом к реформированию клуба и возвращению доверия болельщиков. Однако, для достижения стабильного успеха, необходимо не только сменить руководство, но и решить финансовые проблемы, улучшить систему подготовки молодых игроков и вернуть команде былую славу.
В целом, ситуация вокруг «Салавата Юлаева» требует комплексного подхода и активных действий со стороны всех заинтересованных сторон для того, чтобы сохранить и развить хоккейных клубов России.