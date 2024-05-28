ХК «Салават Юлаев» разочаровывает: болельщики требуют отставки руководства и тренеров

Тем не менее, зарплата мужчины является относительно небольшой в сравнении с другими игроками команды, которые подписали контракты за последнее время. Так, канадский нападающий Джошуа Ливо продлил соглашение на сумму 85 миллионов рублей, а другому нападающему Шелдону Ремпалу клуб предложил контракт на 90 миллионов рублей за сезон. В то же время, годовой оклад главного тренера уфимских хоккеистов составляет 20 миллионов рублей за сезон.