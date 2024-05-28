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Published Сегодня, 17:23

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ХК «Салават Юлаев» разочаровывает: болельщики требуют отставки руководства и тренеров

ХК «Салават Юлаев» разочаровывает: болельщики требуют отставки руководства и тренеров

28 мая 2024, 17:23
Фото: vk.com/hcsalavat
ХК «Салават Юлаев» разочаровывает: болельщики требуют отставки руководства и тренеров
В последние годы хоккейный клуб «Салават Юлаев» столкнулся с финансовыми трудностями, что негативно отразилось на его результатах на льду. Сезон за сезоном команда терпит неудачи в плей-офф, что вызывает разочарование и негодование среди болельщиков.

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» из Уфы продолжает сталкиваться с проблемами, несмотря на значительные финансовые вложения. В последнем сезоне команда не смогла преодолеть первый раунд плей-офф Кубка Гагарина, вызвав разочарование среди болельщиков. 1243

Новый контракт с Динаром Хафизуллиным

В попытке улучшить свои показатели ХК «Салават Юлаев» осуществил ряд шагов. В первую очередь, это коснулось изменений в составе команды, в частности, был заключен контракт с опытным защитником Динаром Хафизуллиным.

Согласно информации от издания «Спорт-экспресса», зарплата 35-летнего хоккеиста составит около 45 миллионов рублей в год. Ранее Хафизуллин выступал за «Салават Юлаев» в сезоне 2021/22, затем провел сезон в «Ак Барсе» и вновь вернулся в Уфу.

Тем не менее, зарплата мужчины является относительно небольшой в сравнении с другими игроками команды, которые подписали контракты за последнее время. Так, канадский нападающий Джошуа Ливо продлил соглашение на сумму 85 миллионов рублей, а другому нападающему Шелдону Ремпалу клуб предложил контракт на 90 миллионов рублей за сезон. В то же время, годовой оклад главного тренера уфимских хоккеистов составляет 20 миллионов рублей за сезон.

Примечательно, что клуб занимает 10-е место в Континентальной хоккейной лиге по суммарным зарплатам игроков, которые составляют 747 миллионов рублей в год.

Власти Башкортостана подтвердили, что продолжат оказывать финансовую поддержку «Салавату Юлаеву» через «Региональный фонд».Власти Башкортостана подтвердили, что продолжат оказывать финансовую поддержку «Салавату Юлаеву» через «Региональный фонд».
Власти Башкортостана подтвердили, что продолжат оказывать финансовую поддержку «Салавату Юлаеву» через «Региональный фонд».
Фото: vk.com/hcsalavat

Финансовая поддержка от властей

Правительство Башкортостана заверило, что продолжит предоставлять материальную помощь хоккейному клубу «Салават Юлаев» посредством «Регионального фонда». Глава Минспорта региона Руслан Хабибов отметил, что клуб получал поддержку от республики в прошлом и будет получать ее в дальнейшем.

— Министерство спорта Республики Башкортостан на сегодняшний день понимает, какие необходимо провести комплексные мероприятия, для того чтобы в том числе поддержать хоккейный клуб «Салават Юлаев». Руководство клуба это понимает, в том числе понимание есть с «Региональным фондом». Еще раз хочу сказать, что «Салават Юлаев» финансово поддерживался республикой и будет поддерживаться, — цитирует Хабибова ТАСС.

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Салават Юлаев» планирует вернуть уровень финансирования, который был в клубе до 2020 года.

Власти Башкортостана подтвердили, что продолжат оказывать финансовую поддержкуВласти Башкортостана подтвердили, что продолжат оказывать финансовую поддержку
Власти Башкортостана подтвердили, что продолжат оказывать финансовую поддержку
Фото: hcsalavat.ru

Ожидания фанатов

Ситуация вокруг хоккейного клуба становится все более напряженной на фоне недовольства болельщиков и неудачных результатов команды. После провала в плей-офф, фанаты активно высказывают свое недовольство в социальных сетях и требуют радикальных изменений в руководстве и составе команды.

Отставка руководства: главной мишенью критики стали генеральный директор Ринат Баширов и тренерский штаб, во главе с Виктором Козловым. Фанаты считают, что текущее руководство не справляется с задачами по поддержанию и развитию клуба на высоком уровне.

Из авторитетного топ клуба, превратились в клуб пенсионеров, должников и скандалов … (спасибо гнилому руководству), — негодуют в соц.сетях
главной мишенью критики стали генеральный директор Ринат Баширов и тренерский штаб, во главе с Виктором Козловым.главной мишенью критики стали генеральный директор Ринат Баширов и тренерский штаб, во главе с Виктором Козловым.
главной мишенью критики стали генеральный директор Ринат Баширов и тренерский штаб, во главе с Виктором Козловым.
Фото: hcsalavat.ru

Финансовые проблемы и долги: клуб сталкивается с серьезными финансовыми трудностями, что отражается на качестве состава и возможностях для привлечения талантливых игроков.

— Если уж денег нет, долги, не могут построить нормальную команду, скорее всего не хотят, пропустили бы пару сезонов, расплатились бы долгами и набрали бы новую команду с новым руководством и тренером, и желательно с новым спонсором.

Состояние команды: многие болельщики считают, что команда утратила былую силу и потенциал, что подтверждается ее неудачами в последних сезонах.

Беспокойство за будущее хоккея в регионе: фанаты выражают опасения по поводу возможной деградации хоккейного спорта в Башкортостане, особенно после расформирования ФК «Уфа», что может стать предвестником ухудшения ситуации и в хоккее.

Ситуация вокруг хоккейного клуба «Салават Юлаев» из Уфы становится все более напряженной на фоне недовольства болельщиков и неудачных результатов команды.Ситуация вокруг хоккейного клуба «Салават Юлаев» из Уфы становится все более напряженной на фоне недовольства болельщиков и неудачных результатов команды.
Ситуация вокруг хоккейного клуба «Салават Юлаев» из Уфы становится все более напряженной на фоне недовольства болельщиков и неудачных результатов команды.
Фото: vk.com/hcsalavat

Перспективы клуба

В ответ на критику, руководство клуба, включая Баширова и Козлова, заявило о готовности покинуть свои посты, если не смогут улучшить результаты команды. Это может стать первым шагом к реформированию клуба и возвращению доверия болельщиков. Однако, для достижения стабильного успеха, необходимо не только сменить руководство, но и решить финансовые проблемы, улучшить систему подготовки молодых игроков и вернуть команде былую славу.

В целом, ситуация вокруг «Салавата Юлаева» требует комплексного подхода и активных действий со стороны всех заинтересованных сторон для того, чтобы сохранить и развить хоккейных клубов России.

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