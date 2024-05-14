Тепло в домах Уфы будет еще неделю

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
По данным администрации Уфы, тепло подали в 44 объекта — среди них школы, больницы и другие организации. Отмечается, что учреждение для возобновления подачи отопления должно отправить заявку. При этом, в числе условий для возвращения тепла также указано «наличие технической возможности». Таким образом, удовлетворение заявки не гарантируется.
Напомним, страницу главы региона Радия Хабирова «атаковали» недовольными обращениями с просьбами перенести гидравлические испытания. Между тем, после выполнения просьбы поводов для недовольства не убавилось — уфимцы, недовольные «преждевременным» завершением отопительного сезона, продолжают «закидывать» жалобами публикации мэрии.
«Температура воздуха у жильцов дома — 12 градусов. Ни о чем не говорит. Заявки, заявки… Кто бы их исполнял еще?», — сетует уфимка Ирина
«В школах дети сидят в куртках и шапках! Что за беспредел?!», — написала под постом жительница Уфы Ольга.
«Облагодетельствовали!», — иронизирует один из комментаторов
Ранее власти заявляли, что в жилые дома подавать отопление не планируют — в МинЖКХ Башкирии пояснили, что сети уже начали готовить к осеннему отопительному сезону. Таким образом, кратковременно подключить технику, со слов представителей ведомства, не представляется возможным.
По словам синоптиков, мерзнуть уфимцам осталось недолго — аномально-холодная погода должна закончиться 17 мая.