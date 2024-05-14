Тепло в домах Уфы будет еще неделю

По данным администрации Уфы, тепло подали в 44 объекта — среди них школы, больницы и другие организации. Отмечается, что учреждение для возобновления подачи отопления должно отправить заявку. При этом, в числе условий для возвращения тепла также указано «наличие технической возможности». Таким образом, удовлетворение заявки не гарантируется.