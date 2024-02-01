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Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Снегопады и похолодание до -15 ожидают Башкирию в конце недели

Синоптики раскрыли, какая погода ждет жителей Башкирии в начале февраля

1 февраля 2024, 04:59
Фото: 1MI

Снегопады и похолодание до -15 ожидают Башкирию в конце недели

Об этом сообщает Башгидрометцентр.

В четверг, 1 февраля, местами ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем составит от -3 до -8°.

В пятницу, 2 февраля, по республике также пройдет небольшой снег, местами до умеренного. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -13°, при прояснениях до -18°, днем -3, -8°.

В субботу, 3 февраля, погодные условия не претерпят больших изменений. Ожидается небольшой снег, местами до умеренного. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -10°, при прояснениях до -15°, днем потеплеет до 0, -5°.

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