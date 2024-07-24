Пятерых моржей заметили в Уфе

Только за первую половину дня на городских водоёмах заметили пятерых «моржей», решивших поплескаться в не разогретой Солнцем воде. По данным Башгидрометцентра, в ночь среду, на 24 июля, температура воздуха в региона упала до +9°С. Днём же по прогнозу синоптиков столбик термометра не поднимется выше +17°С…+22°С.