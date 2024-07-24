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Пятерых моржей заметили в Уфе

Пятерых моржей заметили в Уфе

24 июля 2024, 07:34
Фото: pxhere.com
Опустошить пляжи башкирской столицы 24 июля не смогла даже ледяная вода, рассказали в Управлении гражданской защиты города.

Ливни, град и ветер — жителям башкирской столицы нипочём, если речь идёт о купании. Несмотря на прохладную погоду, уфимцы продолжают посещать городские пляжи. По данным сотрудников экстренных служб, с самого утра группы отдыхающих — пусть и немногочисленные — окунаются в реки и озёра.

Только за первую половину дня на городских водоёмах заметили пятерых «моржей», решивших поплескаться в не разогретой Солнцем воде. По данным Башгидрометцентра, в ночь среду, на 24 июля, температура воздуха в региона упала до +9°С. Днём же по прогнозу синоптиков столбик термометра не поднимется выше +17°С…+22°С.

Впрочем, что для закалённых уфимцев — забава, для спасателей — повод сохранять особую бдительность. Даже в «непляжную» погоду дежурные остаются начеку и неустанно следят за городскими пляжами, чтобы не дать экстремалам утонуть.

Между тем МЧС России напоминает, что при температуре воды ниже +18°С купаться крайне опасно. Для «сердечников» такое времяпровождение грозит обострениями хронических заболеваний. Кроме того, у здоровых людей холодная вода способна вызвать судороги.

Бэтмен следит за уфимскими пляжами
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