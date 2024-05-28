Когда в Башкирии потеплеет — ответ синоптиков

Температура воздуха в Башкирии и Уфе прогреется до +26°С уже в среду, 29 мая, сообщает государственный комитет региона по ЧС со ссылкой на федеральное государственное бюджетное учреждение «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». На смену печальным прогнозам с отрицательными температурами в майских сводках Башгидромета наконец-то пришел уверенный «плюс».