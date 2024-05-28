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Заморозки прощаются с Башкирией

Когда в Башкирии потеплеет — ответ синоптиков

28 мая 2024, 09:52
Фото: Изображение Midjourney

Заморозки прощаются с Башкирией

Эксперты Башгидромета осторожно радуют жителей региона настроением на лето и цифрами прогноза погоды.

Температура воздуха в Башкирии и Уфе прогреется до +26°С уже в среду, 29 мая, сообщает государственный комитет региона по ЧС со ссылкой на федеральное государственное бюджетное учреждение «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». На смену печальным прогнозам с отрицательными температурами в майских сводках Башгидромета наконец-то пришел уверенный «плюс».

Так, в среду, 29 мая, в Башкирии и Уфе ожидаются кратковременные дожди и грозы, переменная облачность. Во время грозы западный ветер может усилиться. Ожидаемая скорость порывов достигает 17 м/с.

Ночные температуры в регионе будут колебаться от +2°С до +12°С, днем в Уфе и Башкирии ожидают от +21°С до +26°С.

Напомним, май 2024 года удивил жителей Республики Башкортостан погодными аномалиями в виде непривычного холода и промерзания почвы. Например, только на прошлой неделе, в самой холодной деревне региона установилась практическая зимняя погода.

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