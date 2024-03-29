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Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

В Башкирию идут морозы

В Башкирии ожидается умеренное похолодание

29 марта 2024, 04:05
Фото: FreePik

В Башкирию идут морозы

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды в республике на выходные.

Сегодня, 29 марта, в республике обещают небольшой снег и гололедицу на дорогах. Ветер будет дуть умеренный северо-западного направления, в некоторых частях Башкирии с порывами до сильного. Днем температура воздуха составит -2, +3°.

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30 марта синоптики не обещают существенных осадков. Ночью ветер ожидается слабый, неустойчивый. Днем юго-западный умеренный. Ночью похолодает до -8, -13°, днем столбик термометра поднимется до 0, +5°.

31 марта небольшой снег с дождем. В отдельных районах гололед. Ветер юго-западный, западный умеренный. Ночью термометр покажет 0, -5°, днем +2, +7°.

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#Общество#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Снегопад#Гололед#Холод
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