В Башкирии ожидается умеренное похолодание

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Сегодня, 29 марта, в республике обещают небольшой снег и гололедицу на дорогах. Ветер будет дуть умеренный северо-западного направления, в некоторых частях Башкирии с порывами до сильного. Днем температура воздуха составит -2, +3°.
30 марта синоптики не обещают существенных осадков. Ночью ветер ожидается слабый, неустойчивый. Днем юго-западный умеренный. Ночью похолодает до -8, -13°, днем столбик термометра поднимется до 0, +5°.
31 марта небольшой снег с дождем. В отдельных районах гололед. Ветер юго-западный, западный умеренный. Ночью термометр покажет 0, -5°, днем +2, +7°.