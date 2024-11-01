mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Грабеж

Выбрать дату
Ноябрь
Лихие 90-е вернулись в Уфу: грабители с ножом раздели прохожего на улице
1 ноября, 10:42
Октябрь
Видео. Грабитель ранил продавщицу в Уфе
30 октября, 05:51
Пьяные бесстыдницы напали на ребенка войны в Башкирии
3 октября, 12:24
Сентябрь
Целую аллею украли в Уфе
23 сентября, 20:00
Уфимец опозорился в Сочи
9 сентября, 11:29
Искал работу — нашел колбасу и судимость
5 сентября, 11:36
Август
Башкирию ограбили на ₽485 000
29 августа, 06:09
Уфимец спустил награбленные деньги и «ювелирку» на бургеры
26 августа, 13:35
Хитрые грабители прикинулись полицией в Уфе
7 августа, 07:34
Июль
Миллион рублей нашли в курятнике в Башкирии
11 июля, 06:02

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика