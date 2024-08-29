Башкирию ограбили на ₽485 000

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Учалинская межрайонная прокуратура провела проверку и обнаружила, что общество с ограниченной ответственностью «Экосервис» под прикрытием рекультивации земель занималось настоящим «золотым» бизнесом без каких-либо лицензий. Как выяснили прокуроры, вместо того чтобы восстанавливать экосистему, компания решила обогатиться за счет природных богатств Республики.
Деятельность «Экосервиса» была не только незаконной, но и крайне рискованной для окружающей среды. В поисках золота и серебра сотрудники компании забыли о соблюдении экологических норм и правил.
По итогам проверки юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 15.44 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за незаконную добычу драгоценных металлов. В результате суд назначил штраф в размере почти 485 тысяч рублей.
Но это еще не все: суд также принял решение о конфискации всех добытых драгоценных металлов в пользу государства.