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Башкирию ограбили на ₽485 000

Башкирию ограбили на ₽485 000

29 августа 2024, 06:09
Фото: 1MI
Одна из башкирских организаций оказалась в центре скандала, связанного с незаконной добычей драгоценных металлов, сообщает прокуратура РБ.

Учалинская межрайонная прокуратура провела проверку и обнаружила, что общество с ограниченной ответственностью «Экосервис» под прикрытием рекультивации земель занималось настоящим «золотым» бизнесом без каких-либо лицензий. Как выяснили прокуроры, вместо того чтобы восстанавливать экосистему, компания решила обогатиться за счет природных богатств Республики.

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Деятельность «Экосервиса» была не только незаконной, но и крайне рискованной для окружающей среды. В поисках золота и серебра сотрудники компании забыли о соблюдении экологических норм и правил.

По итогам проверки юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 15.44 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за незаконную добычу драгоценных металлов. В результате суд назначил штраф в размере почти 485 тысяч рублей.

Но это еще не все: суд также принял решение о конфискации всех добытых драгоценных металлов в пользу государства.

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