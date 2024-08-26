Уфимец спустил награбленные деньги и «юверлирку» на бургеры

Дождавшись нужного момента, злоумышленник выхватил из рук собутыльницы золотой браслет и банковскую карту, а затем ретировался. Для мужчины, однако, вечер только начинался — его оставшуюся часть он провёл в ресторанах фастфуда, кафе китайской кухни и пивнушках. На ворованные деньги уфимец также закупался в продуктовых магазинах. Только на еду с ворованной карты было списано порядка ₽6,5 тысяч.