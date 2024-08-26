Уфимец спустил награбленные деньги и «юверлирку» на бургеры

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В Уфе 38-летний мужчина ограбил соседку в ходе совместной «пьянки». Банкет жильцы устроили в минувшую среду, 21 августа, прямо во дворе своего дома. Впрочем, уфимец на приятный вечер был совсем не настроен — всю поляну любитель выпить накрыл лишь для того, чтобы обчистить женщину.
Дождавшись нужного момента, злоумышленник выхватил из рук собутыльницы золотой браслет и банковскую карту, а затем ретировался. Для мужчины, однако, вечер только начинался — его оставшуюся часть он провёл в ресторанах фастфуда, кафе китайской кухни и пивнушках. На ворованные деньги уфимец также закупался в продуктовых магазинах. Только на еду с ворованной карты было списано порядка ₽6,5 тысяч.
Потерпевшая тем временем заявила на грабителя в полицию. По горячим следам гурмана задержали и увезли в отдел. Отпираться он не стал и дал признательные показания, возбуждено уголовное дело о краже и грабеже. В ближайшее время суд должен будет избрать мужчине меру пресечения.
Ранее схожая история произошла в Стерлитамаке: там женщина похитила банковскую карту у собутыльника-инвалида и потратила более ₽9 тысяч на блюда во «Вкусно и точке», продукты и бытовую химию.