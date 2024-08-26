mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Уфимец спустил награбленные деньги и «юверлирку» на бургеры

Уфимец спустил награбленные деньги и «юверлирку» на бургеры

26 августа 2024, 13:35
Фото: Изображение Midjourney
Праздник живота обернулся для горожанина уголовным делом, сообщили в МВД по Республике Башкортостан.

В Уфе 38-летний мужчина ограбил соседку в ходе совместной «пьянки». Банкет жильцы устроили в минувшую среду, 21 августа, прямо во дворе своего дома. Впрочем, уфимец на приятный вечер был совсем не настроен — всю поляну любитель выпить накрыл лишь для того, чтобы обчистить женщину.

Дождавшись нужного момента, злоумышленник выхватил из рук собутыльницы золотой браслет и банковскую карту, а затем ретировался. Для мужчины, однако, вечер только начинался — его оставшуюся часть он провёл в ресторанах фастфуда, кафе китайской кухни и пивнушках. На ворованные деньги уфимец также закупался в продуктовых магазинах. Только на еду с ворованной карты было списано порядка ₽6,5 тысяч.

Видео: МВД по РБ

Потерпевшая тем временем заявила на грабителя в полицию. По горячим следам гурмана задержали и увезли в отдел. Отпираться он не стал и дал признательные показания, возбуждено уголовное дело о краже и грабеже. В ближайшее время суд должен будет избрать мужчине меру пресечения.

Судимость — и точка: воровка спустила на бургеры пенсию собутыльника в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее схожая история произошла в Стерлитамаке: там женщина похитила банковскую карту у собутыльника-инвалида и потратила более ₽9 тысяч на блюда во «Вкусно и точке», продукты и бытовую химию.

Читайте также:
«Ты — не ты, когда голоден»Кража века произошла в УфеСиделка отобрала квартиру и состояние у 93-летней уфимки
#Общество#Видео#Уфа#Уголовное дело#Деньги#Башкортостан#Кража#Новости Башкирии#Новости Уфы#Фастфуд#Вор#Грабеж#Грабитель
Подпишитесь
Семейная ипотека 2024: условия, прогнозы, выгода
Сегодня, 10:50
Куда и почему люди уезжают из Башкирии
Сегодня, 11:36
Парад планет пройдет над Башкирией
Сегодня, 12:12
Лунный календарь дачника с 26 августа по 1 сентября: что важно успеть перед осенью?
Сегодня, 11:41
Картофельный карантин спустя 15 лет сняли в Башкирии
Сегодня, 12:02
Не оставляйте малину без внимания осенью: совет эксперта как подготовить кусты к зиме
Сегодня, 12:12