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Posted 3 октября, 12:24

Published 3 октября, 12:24

Modified 3 октября, 12:26

Updated 3 октября, 12:26

Пьяные бесстыдницы напали на ребенка войны в Башкирии

Пьяные бесстыдницы напали на ребенка войны в Башкирии

3 октября 2024, 12:24
Фото: 1MI
Белебеевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о преступлении, совершенном двумя местными жительницами, сообщает пресс-служба надзорного ведомства РБ в четверг, 3 октября.

Жительницам Башкирии предъявлены обвинения за грабеж по сговору. Женщин нашли по «горячим следам». Они успели спустить на выпивку и прочие свои прихоти награбленное.

Согласно версии следствия, в июне 2024 года две пьяные приятельницы столкнулись на улице с 88-летним мужчиной. Житель Башкирии является ветераном труда и имеет статус «Дети войны».

— Женщины напали на пожилого мужчину, применив к нему насилие. Обвиняемые сорвали с его шеи золотую цепочку и убежали. В тот же день было установлено их местонахождение, и при обыске изъято ₽23 000, оставшиеся от реализации похищенного, — сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. — Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Белебеевский городской суд.

Согласно санкциям вменяемой женщинам статьи, каждой из них грозит наказание в виде заключения на срок до семи лет.

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