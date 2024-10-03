Пьяные бесстыдницы напали на ребенка войны в Башкирии

Posted 3 октября, 12:24
Published 3 октября, 12:24
Modified 3 октября, 12:26
Updated 3 октября, 12:26
Жительницам Башкирии предъявлены обвинения за грабеж по сговору. Женщин нашли по «горячим следам». Они успели спустить на выпивку и прочие свои прихоти награбленное.
Согласно версии следствия, в июне 2024 года две пьяные приятельницы столкнулись на улице с 88-летним мужчиной. Житель Башкирии является ветераном труда и имеет статус «Дети войны».
— Женщины напали на пожилого мужчину, применив к нему насилие. Обвиняемые сорвали с его шеи золотую цепочку и убежали. В тот же день было установлено их местонахождение, и при обыске изъято ₽23 000, оставшиеся от реализации похищенного, — сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. — Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Белебеевский городской суд.
Согласно санкциям вменяемой женщинам статьи, каждой из них грозит наказание в виде заключения на срок до семи лет.
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