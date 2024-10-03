Пьяные бесстыдницы напали на ребенка войны в Башкирии

— Женщины напали на пожилого мужчину, применив к нему насилие. Обвиняемые сорвали с его шеи золотую цепочку и убежали. В тот же день было установлено их местонахождение, и при обыске изъято ₽23 000, оставшиеся от реализации похищенного, — сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. — Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Белебеевский городской суд.



Согласно санкциям вменяемой женщинам статьи, каждой из них грозит наказание в виде заключения на срок до семи лет.