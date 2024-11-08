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Август
Лунный календарь дачника с 26 августа по 1 сентября: что важно успеть перед осенью?
26 августа, 11:41
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Планами по благоустройству территории за уфимским Телецентром поделился сити-менеджер Ратмир Мавлиев.
3 июля, 16:42
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Что ждать от полнолуния 23 мая 2024 году: каким знакам зодиака стоит опасаться
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