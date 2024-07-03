Из мистического места Уфы сделают смотровую площадку

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Уфимские власти приступили к благоустройству территории у Водонапорной башни за Телецентром. В ближайшее время здесь намерены установить смотровую площадку со скамейками и ограждениями. Кроме того, по словам Мавлиева, здесь также может появиться зона для парковки автомобилей.
Предполагается, что в дальнейшем башню передадут в муниципальную собственность. После этого будет разработан проект её реконструкции и благоустройства. При этом мэр подчеркивает, что четкого понимания того, каким целям может послужить объект в будущем у городских властей в данный момент нет. В связи с этим он предложил уфимцам самим выбрать, что будет в башне после реконструкции.
Отметим, что на пустовавшая на протяжении долгих лет башня успела получить репутацию мистического места. По одной из городских легенд, в ночное время в её окрестностях слышны шаги и плач девушки. Кроме того, по словам местных жителей, в свое время сюда повадились ходить любители эзотерики и сатанисты.