Из мистического места Уфы сделают смотровую площадку

Предполагается, что в дальнейшем башню передадут в муниципальную собственность. После этого будет разработан проект её реконструкции и благоустройства. При этом мэр подчеркивает, что четкого понимания того, каким целям может послужить объект в будущем у городских властей в данный момент нет. В связи с этим он предложил уфимцам самим выбрать, что будет в башне после реконструкции.