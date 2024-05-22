Что ждать от полнолуния 23 мая 2024 году: каким знакам зодиака стоит опасаться

Раки могут чувствовать себя более эмоционально уязвимыми во время полнолуния в мае 2024 года, и им следует избегать принятия важных решений в этот период. Например, если они рассматривают важное решение, связанное с карьерой или отношениями, они должны отложить его на более подходящее время, чтобы иметь возможность проанализировать все факторы и принять осознанное решение. Важно позаботиться о своем эмоциональном здоровье и избегать принятия импульсивных решений.