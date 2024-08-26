Лунный календарь дачника с 26 августа по 1 сентября: что важно успеть перед осенью?

Лето подходит к концу, но это вовсе не значит, что заботы на даче закончились. Впереди ещё много важных дел, которые помогут сохранить и улучшить ваш урожай. Лунный календарь на неделю с 26 августа по 1 сентября 2024 года станет вашим надежным помощником в планировании работ в огороде.

Лунный календарь — это не просто суеверие заядлых садоводов, а давно проверенный способ, который помогает определить лучшие и менее благоприятные дни для различных работ в саду и огороде. Советы о том, что еще можно успеть сделать в последнюю неделю лета дала Елена, блогер и дачница со стажем. 26-27 августа: убывающая Луна в Близнецах Знак Близнецов считается малопродуктивным для посадок, но отлично подходит для других важных садоводческих дел: Сбор урожая: в эти дни хорошо собирать готовые овощи и корнеплоды. Если картошка, морковь или огурцы уже спелые, пора их собрать и подготовить к хранению.

в эти дни хорошо собирать готовые овощи и корнеплоды. Если картошка, морковь или огурцы уже спелые, пора их собрать и подготовить к хранению. Уборка в саду: пора убрать все, что больше не нужно. Соберите опавшие листья, скошенную траву и остатки растений, которые уже отцвели или умерли. Также проверьте грядки на наличие забытых клубней или корнеплодов и выкопайте их.

пора убрать все, что больше не нужно. Соберите опавшие листья, скошенную траву и остатки растений, которые уже отцвели или умерли. Также проверьте грядки на наличие забытых клубней или корнеплодов и выкопайте их. Подготовка почвы: перекопайте землю на грядках, чтобы она хорошо проветрилась и подготовилась к следующему сезону. Это поможет улучшить качество почвы и облегчить посадку новых растений весной.

перекопайте землю на грядках, чтобы она хорошо проветрилась и подготовилась к следующему сезону. Это поможет улучшить качество почвы и облегчить посадку новых растений весной. Обрезка и стрижка: подрежьте лишние ветки у деревьев и кустарников, чтобы они лучше росли и не мешали другу. Также обрежьте старые листья в клубниках и покосите газон, чтобы он выглядел аккуратно и здорово.

подрежьте лишние ветки у деревьев и кустарников, чтобы они лучше росли и не мешали другу. Также обрежьте старые листья в клубниках и покосите газон, чтобы он выглядел аккуратно и здорово. Защита растений: проверяйте ваши растения на наличие вредителей (насекомых, которые могут их повредить) и болезней. Если вы их найдете, обработайте растения специальными средствами, чтобы защитить их и помочь им сохранить здоровье. Знак Близнецов считается малопродуктивным для посадок, но отлично подходит для других важных садоводческих дел Фото: Изображение Midjourney 28–30 августа: убывающая Луна в Раке Рак является одним из самых плодородных знаков Зодиака, что делает эти дни особенно успешными для занятий садоводством и огородничеством. Сажаем и пересаживаем: сейчас хорошее время для посева растений, которые любят прохладу и будут расти до зимы. Например, можно пересадить клубнику на новое место.

сейчас хорошее время для посева растений, которые любят прохладу и будут расти до зимы. Например, можно пересадить клубнику на новое место. Сбор урожая: с обирайте яблоки, груши, помидоры и другие плоды, но не корнеплоды (например, картошку или морковь).

обирайте яблоки, груши, помидоры и другие плоды, но не корнеплоды (например, картошку или морковь). Консервация и сушка: это подходящий момент для консервирования, сушки и заморозки фруктов, а также для приготовления вин и соков.

это подходящий момент для консервирования, сушки и заморозки фруктов, а также для приготовления вин и соков. Уход за почвой и растениями: рыхлите землю вокруг растений, чтобы воздух лучше доходил до корней. Не забывайте поливать растения, но помните, что не все из них необходимо поливать водой перед сбором урожая, иначе плоды могут стать мягкими и водянистыми.

рыхлите землю вокруг растений, чтобы воздух лучше доходил до корней. Не забывайте поливать растения, но помните, что не все из них необходимо поливать водой перед сбором урожая, иначе плоды могут стать мягкими и водянистыми. Удобрение: добавляйте остатки продуктов питания и растений в компостную декларацию. Подкармливайте растения специальными удобрениями, которые способствуют их более интенсивному росту и лучшему плодоношению. Рак является одним из самых плодородных знаков Зодиака, что делает эти дни особенно успешными для занятий садоводством и огородничеством. Фото: Изображение Midjourney 31 августа — 1 сентября: убывающая Луна во Льве Лев считается малопродуктивным знаком, поэтому в эти дни не стоит заниматься посадками, поливом и подкормкой растений. Однако это отличное время для выполнения других важных задач. Сбор урожая: собирайте овощи, фрукты, ягоды, зерновые культуры и лекарственные травы. Все это можно перерабатывать, сушить или замораживать.

Подготовка хранилища: если вы еще не закладывали ничего на хранение, продезинфицируйте погреб или подвал, чтобы защитить урожай от грибков и вредителей.

Перекопка и покос: перекопайте пустые грядки и покосите газон.

Обрезка и обработка: обрежьте поросль и сухие ветви деревьев и кустарников, а также обрабатывайте растения от болезней и вредителей. Ранее рассказали когда копать картошку в августе. Как правильно ухаживать за клубникой в августе, чтобы собрать урожай через год Узнать подробнее Читайте также: Не спешите закрывать дачный сезон: что посадить в августе в саду и огороде для урожая Неожиданный враг вашего огорода: какие растения в августе нельзя удобрять золой Как правильно ухаживать за клубникой в августе, чтобы собрать урожай через год