Лунный календарь дачника с 26 августа по 1 сентября: что важно успеть перед осенью?

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Лунный календарь — это не просто суеверие заядлых садоводов, а давно проверенный способ, который помогает определить лучшие и менее благоприятные дни для различных работ в саду и огороде. Советы о том, что еще можно успеть сделать в последнюю неделю лета дала Елена, блогер и дачница со стажем.
Знак Близнецов считается малопродуктивным для посадок, но отлично подходит для других важных садоводческих дел:
Рак является одним из самых плодородных знаков Зодиака, что делает эти дни особенно успешными для занятий садоводством и огородничеством.
Лев считается малопродуктивным знаком, поэтому в эти дни не стоит заниматься посадками, поливом и подкормкой растений. Однако это отличное время для выполнения других важных задач.
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