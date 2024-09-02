Лунный календарь садовода и огородника: что делать со 2 по 8 сентября

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Сентябрь — это время, когда садоводы и огородники подводят итоги летнего сезона и готовятся к зиме. В этот период важно учитывать фазу Луны, которая оказывает влияние на рост и развитие растений.
Это не самое лучшее время для посадки новых растений. Однако именно сейчас важно поделиться вниманием к уборке урожая.
— Основной приоритет в данный период — сбор урожая. Важно вовремя собирать спелые перцы, томаты и баклажаны, а также убирать капусту среднеспелых сортов, предназначенную для употребления в умеренно прохладное время, и фасоль, — рассматривает опыт Елена, блогер «Дачный дневник пенсионерки».
Не стоит забывать и об уходе за растущими овощами. В этот период рекомендуется провести полив, рыхление земли и прополку сорняков. Перед наступлением осени убедитесь, что ваш огород и сад в порядке.
В этот день не следует заниматься посадкой или посевом растений. Лучше уделить внимание уходу за уже выращиваемыми корнеплодами: при необходимости полить их и провести рыхление почвы, а также окучить капусту.
Также рекомендуется приступить к уборке урожая малины. Вырезайте отплодоносившие побеги, прореживайте молодую поросль и удаляйте сорняки. Замульчируйте кусты, чтобы подготовить их к зиме.
А вот уже когда луна начнет расти, то можно заняться декоративными растениями. Это отличное время для пересадки многолетников, посадки лиан и кустарников.
— Подходящий момент для обрезки наступил: можно приступить к санитарной и формирующей обрезке кустарников, которые уже плодоносили, таких как жимолость, смородина и крыжовник. Также следует удалить старые побеги малины, — отмечает Елена.
Формирующая обрезка поможет вашим кустам лучше подготовиться к зиме и заложить основу для будущего урожая. Также не забудьте постричь газон — это замедлит рост травы и сделает его более ухоженным.
Луна продолжает расти в знаке Весов, что создает благоприятные условия для посадки цветов и декоративных растений. Если у вас есть планы по делегированию и пересадке многолетников, сейчас самое время им заняться.
— В данный период подходит для посадки деревьев с косточковыми плодами, — рекомендует Елена.
Важно помнить, что если погода стоит жаркая и сухая, необходимо провести полив. Это позволит растениям лучше прижиться и избежать стресса. Эффективны в эти дни стрижка и обрезка, которые помогут поддерживать ваши растения в хорошем состоянии.
Это положение делает благоприятными внесение фосфорно-калийных удобрений под цветы, деревья и кустарники. Эти удобрения способствуют укреплению корневой системы растений и подготовке их к зимнему периоду.
— Занимаемся уничтожением вредителей, рыхлением и обработкой земли, — советует Елена.
Важно не забывать об этих процедурах, так как они помогают вашим растениям оставаться здоровыми и сильными.
Также в эти дни выгодно заниматься консервированием фруктов, ягод и овощей. Это позволит сохранить урожай на долгие зимние месяцы и порадовать себя и своих близких вкусными заготовками.
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