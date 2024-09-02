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Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Лунный календарь садовода и огородника: что делать со 2 по 8 сентября

Лунный календарь садовода и огородника: что делать со 2 по 8 сентября

2 сентября 2024, 10:16
Фото: Изображение Midjourney
Лунный календарь садовода и огородника: что делать со 2 по 8 сентября
Рассказываем, чем заняться в первую неделю сентября на садовом участке в зависимости от фазы и положения Луны в знаках зодиака.

Сентябрь — это время, когда садоводы и огородники подводят итоги летнего сезона и готовятся к зиме. В этот период важно учитывать фазу Луны, которая оказывает влияние на рост и развитие растений.

2 сентября: убывающая Луна в Деве

Это не самое лучшее время для посадки новых растений. Однако именно сейчас важно поделиться вниманием к уборке урожая.

— Основной приоритет в данный период — сбор урожая. Важно вовремя собирать спелые перцы, томаты и баклажаны, а также убирать капусту среднеспелых сортов, предназначенную для употребления в умеренно прохладное время, и фасоль, — рассматривает опыт Елена, блогер «Дачный дневник пенсионерки».

Не стоит забывать и об уходе за растущими овощами. В этот период рекомендуется провести полив, рыхление земли и прополку сорняков. Перед наступлением осени убедитесь, что ваш огород и сад в порядке.

2 сентября: убывающая Луна в Деве2 сентября: убывающая Луна в Деве
2 сентября: убывающая Луна в Деве
Фото: 1MI

3 сентября: новолуние в Деве

В этот день не следует заниматься посадкой или посевом растений. Лучше уделить внимание уходу за уже выращиваемыми корнеплодами: при необходимости полить их и провести рыхление почвы, а также окучить капусту.

Также рекомендуется приступить к уборке урожая малины. Вырезайте отплодоносившие побеги, прореживайте молодую поросль и удаляйте сорняки. Замульчируйте кусты, чтобы подготовить их к зиме.

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4 сентября: растущая Луна в Весах

А вот уже когда луна начнет расти, то можно заняться декоративными растениями. Это отличное время для пересадки многолетников, посадки лиан и кустарников.

— Подходящий момент для обрезки наступил: можно приступить к санитарной и формирующей обрезке кустарников, которые уже плодоносили, таких как жимолость, смородина и крыжовник. Также следует удалить старые побеги малины, — отмечает Елена.

Формирующая обрезка поможет вашим кустам лучше подготовиться к зиме и заложить основу для будущего урожая. Также не забудьте постричь газон — это замедлит рост травы и сделает его более ухоженным.

5-6 сентября: растущая Луна в Весах

Луна продолжает расти в знаке Весов, что создает благоприятные условия для посадки цветов и декоративных растений. Если у вас есть планы по делегированию и пересадке многолетников, сейчас самое время им заняться.

— В данный период подходит для посадки деревьев с косточковыми плодами, — рекомендует Елена.

Важно помнить, что если погода стоит жаркая и сухая, необходимо провести полив. Это позволит растениям лучше прижиться и избежать стресса. Эффективны в эти дни стрижка и обрезка, которые помогут поддерживать ваши растения в хорошем состоянии.

5–6 сентября: растущая Луна в Весах5–6 сентября: растущая Луна в Весах
5–6 сентября: растущая Луна в Весах
Фото: Изображение Midjourney

7-8 сентября: растущая Луна в Скорпионе

Это положение делает благоприятными внесение фосфорно-калийных удобрений под цветы, деревья и кустарники. Эти удобрения способствуют укреплению корневой системы растений и подготовке их к зимнему периоду.

— Занимаемся уничтожением вредителей, рыхлением и обработкой земли, — советует Елена.

Важно не забывать об этих процедурах, так как они помогают вашим растениям оставаться здоровыми и сильными.

Также в эти дни выгодно заниматься консервированием фруктов, ягод и овощей. Это позволит сохранить урожай на долгие зимние месяцы и порадовать себя и своих близких вкусными заготовками.

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#Ольга Харина#Урожай#Эзотерика#Дом#Астрология#КЦ#Урожайность#Дом и сад#Уборка урожая#Сбор урожая
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