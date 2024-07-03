Астропрогноз на июль: кого ждут большие деньги, а кого — любовь?

Июль 2024 года сулит быть насыщенным и волнующим для всех знаков зодиака. В этом месяце каждый сможет найти время как для любви и ласки, так и для энергии и действия. Причем для всего найдется свой момент. Первая декада июля будет самой безмятежной и приятной, а вот с 20 июля начинается период проявления чувств, общения с родными и близкими. Но это всего лишь общие советы. Давайте разберемся, что уготовано звездами для каждого знака в отдельности.