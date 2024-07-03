Астропрогноз на июль: кого ждут большие деньги, а кого — любовь?

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Июль 2024 года сулит быть насыщенным и волнующим для всех знаков зодиака. В этом месяце каждый сможет найти время как для любви и ласки, так и для энергии и действия. Причем для всего найдется свой момент. Первая декада июля будет самой безмятежной и приятной, а вот с 20 июля начинается период проявления чувств, общения с родными и близкими. Но это всего лишь общие советы. Давайте разберемся, что уготовано звездами для каждого знака в отдельности.
Июль подарит Овнам спокойствие и размеренность. Это прекрасное время для того, чтобы восстановить силы перед новым рабочим сезоном, отправиться в путешествие с семьей и близкими, уделить время себе. Отдайте предпочтение уединенным местам, где можно полностью отключиться от суеты. В середине месяца возможен прилив энергии, но будьте осмотрительны с финансовыми вложениями. С 21 июля жизнь снова наберет обороты, откроется благоприятный период для путешествий и встреч.
Тельцам июль предоставит время для себя. Начало месяца — отличный момент для общения с друзьями и участия в созидательных проектах. Активные спортивные занятия и благотворительность также принесут пользу. После 12 июля лучше сосредоточиться на семейных делах, а в конце месяца можно ожидать финансовую прибыль, возможно, благодаря сделке по недвижимости.
Близнецы в первую неделю июля будут погружены в мысли о работе, даже если в отпуске. В середине месяца благодаря умению общаться и находить возможности можно решить сложные задачи. Будьте осторожны с обманами и сплетнями с 18 по 29 июля, а также избегайте методов, которые обещают быстрые результаты.
Июль принесет Ракам много радости и удовольствия. Это прекрасное время, чтобы побаловать себя и близких, обустроить уютное гнездышко и освежить гардероб. Одинокие Раки могут встретить свою судьбу в дальних путешествиях. Также этот месяц благоприятен для новых знакомств, которые окажутся приятными и значимыми.
Первая половина июля для Львов будет временем для залечивания душевных ран и отдыха. Львы станут удивительно чувствительны к болям и нуждам других людей. В это время можно будет как поработать, так и сделать что-то приятное для себя. Во второй половине месяца встречи с близкими и друзьями придадут сил для новых свершений.
Для Дев июль начнется с финансовых переживаний. Черная Луна в Весах может принести сомнительные предложения. Володина советует критично относиться к любым предложениям легкого заработка. Чем более сомнительными будут предложения, тем меньше вероятность, что вы в них хотя бы что-то выиграете. В конце месяца возможна вынужденная изоляция или командировка.
Все неотложные дела уже позади, а второстепенные задачи успешно переданы коллегам. В середине месяца Весы почувствуют прилив амбиций, однако не стоит торопиться с принятием решений. Последняя декада июля — идеальное время для общения с друзьями, вечеринок и творческих экспериментов.
Скорпионы начнут июль с ощущением стабильности в отношениях. Однако в середине месяца могут возникнуть сомнения и неуверенность. Последняя декада июля предоставит возможность сосредоточиться на работе, несмотря на домашние хлопоты. Кроме того, велика вероятность неожиданного финансового поступления.
В июле Стрельцы полетят сквозь безмятежность и предсказуемость, словно на борту космического корабля. Отпуск в этот период станет идеальным способом приземлиться в объятия расслабления. Хотя в середине месяца может возникнуть некоторая турбулентность среди коллег, Стрельцы сохранят хладнокровие, наблюдая за происходящим с высоты космического корабля.
В июле Козероги окунутся в водоворот общения и укрепят свои социальные связи. Пришло время применить на практике недавно приобретенные знания и навыки. Одиноких Козерогов ждут неожиданные повороты в личной жизни. Родителей могут приятно удивить их дети, и лучший способ сблизиться с ними — разделить их увлечения.
Водолеи смогут решить вопросы здоровья и упорядочить свой день. В начале июля почувствуете большую стабильность. Даты с 10 по 20 июля непредсказуемы в связи с домом, семьей, вопросами недвижимости. В последние недели месяца возможно влюбиться и зажигательно выступить на публике.
Июль принесет Рыбам долгожданный покой и размеренность. Наконец-то вы сможете насладиться жизнью без спешки и суеты. Вторая половина месяца благоприятна для обустройства быта, ремонта и заботы о своем здоровье. Однако будьте бдительны: возможны провокации и сомнительные ситуации.