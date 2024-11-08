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Posted 8 ноября, 08:52

Published 8 ноября, 08:52

Modified 8 ноября, 08:54

Updated 8 ноября, 08:54

Тарологи меняют рынок труда в России

Тарологи меняют рынок труда в России

8 ноября 2024, 08:52
Фото: 1MI.
Айтишник из Москвы «взорвал» Интернет, рассказав историю своего трудоустройства в одну компанию.

Событие, описанное Артемом в телеграм-канале «Осторожно, новости», удивило многих. Всем нам знакомы ситуации, когда мы подавали резюме и получали отказы с различными основаниями: комментарий о тарологе выделяется на фоне остальных ообъяснений. Выяснилось, что кадровые назначения в данной компании осуществляются с одобрения штатного таролога. Стало известно, что примерно 15% владельцев бизнеса обращаются за услугами предсказателей.

Компания «Битрикс24» провела исследование о том, имеют ли бизнесмены опыт обращения к тарологам, эзотерикам или астрологам как в профессиональной, так и в личной сфере.

Подробнее о тарологах в бизнеса — в свежем материале «Новых Известий».

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Таролог — специалист, который делает расклады карт таро, трактует их (читает карты Таро), делает анализ ситуации, с которой обратился клиент. Тарологи заверяют, что могут определить, будет ли сделка успешной, или стоит отказаться от нее.

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