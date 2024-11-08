Тарологи меняют рынок труда в России

Событие, описанное Артемом в телеграм-канале «Осторожно, новости», удивило многих. Всем нам знакомы ситуации, когда мы подавали резюме и получали отказы с различными основаниями: комментарий о тарологе выделяется на фоне остальных ообъяснений. Выяснилось, что кадровые назначения в данной компании осуществляются с одобрения штатного таролога. Стало известно, что примерно 15% владельцев бизнеса обращаются за услугами предсказателей.