Тарологи меняют рынок труда в России

Posted 8 ноября, 08:52
Published 8 ноября, 08:52
Modified 8 ноября, 08:54
Updated 8 ноября, 08:54
Событие, описанное Артемом в телеграм-канале «Осторожно, новости», удивило многих. Всем нам знакомы ситуации, когда мы подавали резюме и получали отказы с различными основаниями: комментарий о тарологе выделяется на фоне остальных ообъяснений. Выяснилось, что кадровые назначения в данной компании осуществляются с одобрения штатного таролога. Стало известно, что примерно 15% владельцев бизнеса обращаются за услугами предсказателей.
Компания «Битрикс24» провела исследование о том, имеют ли бизнесмены опыт обращения к тарологам, эзотерикам или астрологам как в профессиональной, так и в личной сфере.
Подробнее о тарологах в бизнеса — в свежем материале «Новых Известий».
Таролог — специалист, который делает расклады карт таро, трактует их (читает карты Таро), делает анализ ситуации, с которой обратился клиент. Тарологи заверяют, что могут определить, будет ли сделка успешной, или стоит отказаться от нее.